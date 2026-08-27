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मनोज बाजपेयी ने खरीदी करोड़ों की जमीन, इस गांव में किया इन्वेस्ट

अभिनेता मनोज बाजपेयी ने पुणे के एक गांव की जमीन में निवेश किया है. अभिनेता ने करीब 4.45 एकड़ की जमीन के लिए अच्छी खासी रकम चुकाई है. एक्टर ने ये डील 25 अगस्त को की है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 27 Aug 2026 04:01 PM (IST)
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बॉलीवुड के कई एक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की लग्जरी संपत्ति होने के अलावा बेहद कीमती जमीनें भी हैं. अमिताभ बच्चन, रणबीर रणवीर से लेकर कई एक्टर्स ने जमीन खरीद रखी है. वहीं अब मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी पुणे के एक गांव की जमीन में निवेश किया है. उन्होंने यहां करीब 4.45 एकड़ जमीन के लिए करोड़ों की कीमत चुकाई है.

मनोज बाजपेयी ने पुणे के गांव में खरीदी जमीन

मनोज बाजपेयी अपनी दमदार एक्टिंग के अलावा अपनी रईसी के लिए भी फैंस के बीच चर्चा में बने रहते हैं. अभिनेता ने अब अपनी संपत्ति में पुणे की एक जमीन को भी शामिल कर लिया है. रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म 'CRE Matrix' की रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेता ने पुणे के लोनावला के पास मुल्शी तालुका के प्रसिद्ध गांव तेलबेल में जमीन खरीदी है.

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एक्टर ने 4.45 एकड़ के चुकाए 1.37 करोड़

मनोज बाजपेयी ने तेलबेल गांव की 4.45 एकड़ जमीन (1.80 हेक्टेयर) को अपना बनाया है. ये जमीन अभिनेता को विमलचंद खिमराज जैन ने बेची है. इसके लिए एक्टर ने 1 करोड़ 37 लाख 31 हजार रुपये का भुगतान किया है. ये सौदा 25 अगस्त को हुआ और इसके लिए 6 लाख 86 हजार 600 रुपये की स्टांप ड्यूटी चुकाई गई. 

कितने अमीर हैं मनोज बाजपेयी?

57 वर्षीय मनोज बाजपेयी बॉलीवुड के रईस एक्टर्स में गिने जाते हैं. अभिनता एक फिल्म के लिए करीब 6 करोड़ रुपये  तक चार्ज करते हैं. उनके पास मुंबई में आलीशान घर होने के अलावा अपने होमटाउन चंपारण में भी अच्छी खासी संपत्ति है. उन्हें ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 50 से 60 लाख रुपये तक मिलते हैं. उनके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो, BMW 5 सीरीज सेडान, SUV टोयोटा फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज-बेंज GLS 400d 4MATIC जैसी लग्जरी कारें भी हैं. लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक मनोज की नेटवर्थ 170 करोड़ रुपये है. 

मनोज बाजपेयी का वर्कफ्रंट

मनोज बाजपेयी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में 'इम्तिहान', 'सुनो रे किस्सा' और 'स्वाभिमान' जैसे शोज में काम किया था. उन्हें साल 1998 की फिल्म 'सत्या' से पहचान मिली थी. 'राजनीति' 'गैंग्स ऑफ़ वासेपुर', 'शूल' और 'पिंजर' जैसी फिल्मों के लिए भी एक्टर चचा में रहे. अब अभिनेता सितंबर 2026 में रिलीज होने वाली फिल्म 'Last Man in Tower' में दिखाई देंगे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee
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