बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मनोज बाजपेयी ? एक्टर ने वायरल वीडियो की बताई सच्चाई

Manoj Bajpayee: मनोज बाजपेयी की एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वायरल वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं एक्टर ने अब एक्स पर पोस्ट कर वीडियो की सच्चाई बताई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Oct 2025 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

मनोज बाजपेयी बॉलीवुड मोस्ट टैलेंटेड और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक हैं.  वहीं बिहार में अपकमिंग विधानसभा चुनाव से पहले अभिनेता की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन करते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो को देख हर कोई हैरान रह गया है. वहीं अब मनोज बाजपेयी ने खुद इस वीडियो की सच्चाई बताई है. 

मनोज बाजपेयी ने अपने वायरल वीडियो पर दिया रिएक्शन
मनोज बाजपेयी ने अपकमिंग बिहार चुनावों से पहले ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे एक छेड़छाड़ किए हुए अपने एक वीडियो की कड़ी निंदा की है. वीडियो में उनके द्वारा एक राजनीतिक दल के समर्थन का झूठा दावा किया गया है. अभिनेता के अनुसार, वायरल क्लिप वास्तव में उनके द्वारा ओटीटी के लिए किए गए एक पुराने एड का फेक पैच-अप वर्जन है जिसे पॉलिटकल मैसेज के रूप में दिखाने के लिए एडिट किया गया है

मनोज बाजपेयी ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर क्लियर करते हुए लिखा है, “मैं पब्लिकली यह बताना चाहूंगा कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एसोसिएशन नहीं है. सर्कुलेट किया जा रहा वीडियो प्राइम वीडियो  के लिए मेरे द्वारा किए गए एक एड का एक फेक, पैच-अप एडिट है. मैं ईमानदारी से इसे शेयर करने वाले सभी लोगों से ऐसी डिस्टॉर्टेड कंटेंट को फैलाने से रोकने की अपील करता हूं और लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे ऐसे मिसलिडिंग कंटेंट से न जुड़ें या उसे प्रोत्साहित न करें.”

 

यूजर्स कर रहे कमेंट
वहीं मनोज बाजपेयी के इस क्लियरिफकेशन के बाद नेटिजन्स भी कमेंट सेक्सशन में रिएक्शन दे रहे हैं. एक ट्विटर यूज़र ने लिखा, "मुझे खुशी है कि आपने इसे क्लियर किया. लोगों को ऐसी एडिट क्लिप पर विश्वास करने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि यह वीडियो असली एक्स अकाउंट से पोस्ट नहीं किया गया था." एक ओर ने लिखा, "यही वजह है कि सेलिब्रिटीज़ अपने पर्सनल राइट्स की रक्षा के लिए अदालतों का रुख़ कर रहे हैं." एक अन्य ने लिखा, "अक्षय, अभिषेक और ऐश्वर्या के नक्शेकदम पर चलने का समय आ गया है, उस चेहरे और आवाज़ को ट्रेडमार्क करें."


 कई सेलेब्स ने लीगल एक्शन लिया है
बता दें कि कई मशहूर सेलेब्स ने हाल ही में अपनी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स के सेफगार्ड के लिए लीगल एक्शन लिया है. जैसे ऋतिक रोशन ने कमर्शियल पर्पज के लिए अपने परसोना के अनऑथराइज्ड इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा हासिल की है. करण जौहर, सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार जैसे अन्य कलाकारों ने भी अपनी इमेज बचाने के लिए कदम उठाए हैं.

 

Published at : 17 Oct 2025 08:21 AM (IST)
Manoj Bajpayee Bihar Election 2025
