भारतीय सिनेमा में त्योहारों का चित्रण हमेशा से खास रहा है, और मकर संक्रांति या उत्तरायण जैसे पर्वों पर होने वाली पतंगबाजी को बॉलीवुड ने बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है. रंग-बिरंगी पतंगों, खुले आसमान और उत्सव के माहौल के साथ ये गाने आज भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं. तो आइए नज़र डालते हैं बॉलीवुड के कुछ यादगार पतंगबाज़ी गीतों पर, जो न सिर्फ त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सिनेमा के खूबसूरत मेल को भी दर्शाते हैं.

उड़ी उड़ी जाए – रईस

यह गाना गुजरात के उत्तरायण पर्व की जीवंत झलक पेश करता है. शाहरुख खान और माहिरा खान पर फिल्माया गया यह गीत पतंगबाज़ी, गरबा और सामूहिक उत्सव का शानदार संगम है. आज भी यह गाना संक्रांति के मौके पर खास तौर पर सुना जाता है.

ढील दे, ढील दे दे रे भैया – हम दिल दे चुके सनम

मकर संक्रांति पर आधारित यह क्लासिक गीत बॉलीवुड में पतंगबाजी का प्रतीक बन चुका है. सलमान खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया यह गाना गुजराती संस्कृति, पारिवारिक माहौल और चुलबुले रोमांस को खूबसूरती से दर्शाता है.

मांझा – काय पो चे!

पतंग की डोर के नाम पर आधारित यह गीत सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि दोस्ती, सपनों और बदलाव की कहानी भी कहता है. गुजरात की पतंगबाजी पृष्ठभूमि में फिल्माया गया यह गाना आज भी युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है.

रुत आ गई रे – 1947 अर्थ

ए.आर. रहमान द्वारा रचित यह भावनात्मक गीत पतंगबाज़ी के दृश्य को एक गहरे अर्थ के साथ प्रस्तुत करता है. आमिर ख़ान और नंदिता दास पर फिल्माया गया यह गाना मासूम खुशी और समय की गंभीर सच्चाई के बीच का खूबसूरत संतुलन दिखाता है.

अंबरसरिया – फुकरे

हालांकि यह पूरी तरह पतंगबाज़ी पर आधारित गीत नहीं है, लेकिन इसमें दिखाए गए पतंगों के दृश्यों के साथ पुलकित सम्राट की मासूमियत और उनका रोमांटिक अंदाज़ इस गीत को त्योहारों की प्लेलिस्ट में शामिल कर देता है. यह गीत युवाओं की मस्ती और आज़ादी की भावना को दर्शाता है. यही वजह है कि आज भी यह गीत लोगों में काफी लोकप्रिय है.

