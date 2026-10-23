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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मनिंदर बुट्टर पिट के गया था...', वीडियो में कहते दिखे सुबोध उनियाल, मीका सिंह बोले- मंत्री जी, ये अपमानजनक है

'मनिंदर बुट्टर पिट के गया था...', वीडियो में कहते दिखे सुबोध उनियाल, मीका सिंह बोले- मंत्री जी, ये अपमानजनक है

मीका सिंह अपने बड़े भाई दलेर मेहंदी का फुल सपोर्ट कर रहे हैं. अब उन्होंने एक नई वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि मंत्री सुबोध ने दलेर मेहंदी को मंच पर फटकारते हुए क्या कहा था?

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 23 Oct 2026 02:47 PM (IST)
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उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को खूब फटकार लगाई थी और उनके बर्ताव पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वे नशे में थे. वहीं दलेर मेहंदी के भाई मीका सिंह ने इसकी वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर वीडियो मैसेज के जरिए दावा किया था कि दलेर कभी शराब नहीं पीते. इसके बाद कई हस्तियां सिंगर के समर्थन में सामने आई.

बीते दिन मीका ने पोस्ट कर मंत्री सुबोध उनियाल से माफी की मांग भी की थी. वहीं अब मीका ने मंत्री की एक नई वीडियो शेयर की है जिसमें वे दलेर मेहंदी को फटकारते हुए कहते सुनाई दे रहे हैं कि मनिंदर बुट्टर यहां पिट के गया था.

 मीका सिंह ने सुबोध उनियाल की नई वीडियो की शेयर
बता दें कि मीका सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर दलेर मेहंदी को लताड़ते हुए सुबोध उनियाल की नई वीडियो शेयर की है. इसके साथ ही मीका ने लंबी-चौड़ी पोस्ट मे लिखा है, “ मंत्री सुबोध उनियाल जी ने मंच से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, वह बेहद असभ्य और अपमानजनक थी. हालात चाहे जो भी हों, एक कलाकार सम्मान का हकदार होता है. खबरों के अनुसार, उन्होंने मंच से कहा, “यहां आपसे पहले मनिंदर बुट्टा आए थे... उन्हें इतना पीटा गया कि अब उनका बाप भी यहां नहीं आ सकता.”

क्या एक मंत्री को कलाकारों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? यह किस तरह का बर्ताव है? कलाकार यहां अपनी कला का प्रदर्शन करने, लोगों का मनोरंजन करने और अपने वादे निभाने आते हैं. वे सम्मान के हकदार हैं, न कि किसी सार्वजनिक मंच पर अपमानित किए जाने के.”

 

कलाकार भी सम्मान के हकदार हैं’
मीका ने आगे लिखा, “ सुबोध उनियाल जी, क्या आप चाहते हैं कि कलाकार उत्तराखंड आना बंद कर दें? इस तरह का रवैया कलाकारों को उस राज्य में परफॉर्म करने से हतोत्साहित कर सकता है, जिसे हम सभी बहुत प्यार करते हैं. प्लीज याद रखें कि आज आप जिस पद पर हैं, वह आपको जनता ने दिया है। सार्वजनिक पद के साथ जिम्मेदारी, विनम्रता और जवाबदेही भी आती है. मेरे मन में उत्तराखंड के लिए बहुत प्यार और सम्मान है, लेकिन कलाकार भी सम्मान के हकदार हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने शब्दों पर विचार करेंगे और इस मामले को गरिमापूर्ण तरीके से सुलझाएंगे. सम्मान हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए.”

मीका ने सीएम धामी का किया शुक्रिया
वहीं बीते दिन उत्तराखंड के सीएम ने मामले को लेकर मीका सिंह से फोन पर बात की थी. अब मीका ने अपनी एक पोस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संग अपनी तस्वीर शेयर करते हुए उनका शुक्रिया किया. मीका ने अपनी पोस्ट मे लिखा, “ गुड मॉर्निंग, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के प्रति मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है. दलेर भाई से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने मुझे खुद फोन किया, और मैं उनके इस कदम की दिल से सराहना करता हूं. मैं धामी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूं. वे एक विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान हैं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं.

 

मेरी उनसे बस एक विनम्र प्रार्थना है कि वे श्री सुबोध उनियाल जी से कहें कि वे एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपना बयान स्पष्ट करें. साथ ही, उन्होंने जो यह कहा था कि परफॉरमेंस के दौरान दलेर भाई नशे में थे, उसके लिए वे दलेर भाई से माफी मांग लें. मेरा मानना ​​है कि गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें शालीनता से सुलझाया भी जा सकता है. मुझे उम्मीद है कि इस कदम से यह मामला खत्म हो जाएगा और दलेर भाई के सम्मान और प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखा जाएगा. मुझे धामी साहब की समझदारी और उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है.”

क्या है दलेर मेहंदी-सुबोध उनियाल विवाद?
बता दें कि बीते रविवार रात उत्तराखंड के नई टिहरी में 'सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले' के दौरान सिंगर दलेर मेहंदी परफॉर्म कर रहे थे. इसी बीच, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और मंच पर ही फटकार लगाई. मंत्री ने गायक के बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा, "आप ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो गाएंगे कैसे?" - उनका इशारा इस ओर था कि दलेर मेहंदी नशे में थे, बाद में, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

सुबोध उनियाल ने क्या कहा था? 
बाद में, एनआई से बातचीत में सुबोध उनियाल ने बताया कि उन्होंने दलेर मेहंदी को सबके सामने क्यों फटकारा. उन्होंने कहा, "वे एक बड़े कलाकार हैं. अगर कोई बड़ा कलाकार अपनी कला के साथ न्याय न करे... वे मंच पर लड़खड़ा रहे थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. इसके अलावा, वे बस अपने गानों पर लिप-सिंक कर रहे थे. मैंने उनसे कहा कि वे एक बड़े कलाकार हैं और उन्हें अपनी कला के साथ न्याय करना चाहिए; वे गा भी नहीं रहे थे. इसलिए, मैंने अपनी नाराजगी जताई."

 

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Published at : 23 Oct 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Mika Singh Daler Mehndi Subodh Uniyal
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