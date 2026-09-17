दिग्गज एक्ट्रेस मंदाकिनी ने कभी 'राम तेरी गंगा मैली' से खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. इस फिल्म से वे रातों- रात स्टार बन गई थीं. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन फिर उनका करियर विवादों में घिर गया और वे बॉलीवुड से दूर हो गईं.

अब हाल ही में मंदाकिनी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों के बारे में बात की है उन्होंने इस दौरान खुलासा किया कि उन्हें लगभग 16 से 17 फिल्मों के लिए कोई पेमेंट नहीं मिला था.

‘सेट का माहौल घर जैसा होता था'

एएनआई को दिए खास इंटरव्यू में मंदाकिनी ने बताया कि उन्हें अपने साथियों के साथ काम करने में बहुत मजा आया और उन्होंने बताया कि उस समय फिल्म सेट का माहौल अपनेपन से भरा और घर जैसा होता था. मंदाकिनी ने याद करते हुए कहा, "मुझे फिल्मों में काम करने में बहुत मजा आया. वे सभी बहुत अच्छे थे. वे सभी बहुत मिलनसार थे. और वहां का माहौल मजेदार और बिल्कुल घर जैसा था."

फिल्में साइन करने के लिए इनफॉर्मल बातचीत होती थी

उस दौर के काम करने के माहौल की तुलना आज के समय से करते हुए, 'राम तेरी गंगा मैली' की एक्ट्रेस ने कहा कि उस समय एक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे लोगों के बीच बातचीत बहुत इनफॉर्मल होती थी. उन्होंने कहा, "माहौल बहुत अच्छा होता था. सब लोग साथ में खाना खाते थे, और किसी एक्टर से मिलने के लिए पहले पूछने जैसी कोई बात नहीं होती थी. सब साथ बैठते थे, और कोई भी किसी के भी कमरे में जा सकता था. यह बहुत अच्छा और घर जैसा लगता था "

एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय फ़िल्में साइन करने और पेमेंट के मामले में भी कोई खास इनफॉर्मेलिटी नहीं होती थी. मंदाकिनी ने कहा, "फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट बहुत इनफॉर्मल होते थे. लोग बस कहते थे, 'आइए, फिल्म साइन कर लीजिए, और उसके बाद, कभी पेमेंट मिलता था, तो कभी नहीं. ऐसा भी होता था."

'16-17 फिल्मों के लिए कभी पेमेंट नहीं मिला'

जब मंदाकिनी से पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी बिना पैसे के काम किया है, तो उन्होंने कहा, “ अगर आपका किसी से अच्छा रिलेशन है और वे आकर कहते थे कि ये 15 दिन काम कर लीजिए मैं अभी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा तो मैं कहती थी, ‘ठीक है, कोई बात नहीं और मैं फ्री में काम कर लेती थी.” उन्होंने कहा, “आखिरकार मुझे पेमेंट मिल ही जाता था, लेकिन 16-17 फिल्में ऐसी थीं जिनके लिए मुझे कभी पेमेंट नहीं मिला.”

उन्होंने पेमेंट को लेकर आगे बताया, “तीन में डिवाइड होता था तो कभी एक की आ गई. लास्ट वाले की नहीं आई. ऐसे कई मामले थे.”