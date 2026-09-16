गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडभारत-पाक मैच के लिए मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम ने किया था इनवाइट? एक्ट्रेस ने सालों बाद बताई सच्चाई

भारत-पाक मैच के लिए मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम ने किया था इनवाइट? एक्ट्रेस ने सालों बाद बताई सच्चाई

मंदाकिनी का नाम कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम संग जुड़ा था. एक क्रिकेट मैच से दोनों की तस्वीर वायरल हुई थी. अब इस मामले पर मंदाकिनी ने 32 साल बाद बड़ा खुलासा किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 16 Sep 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

जानी-मानी एक्ट्रेस मंदाकिनी ने हिंदी सिनेमा में अपनी पहली ही मौजूदगी से तहलका मचा दिया था. 4 दशक पहले फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' से मंदाकिनी रातोंरात स्टार बन गई थीं और उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. हालांकि आपको बता दें कि मंदाकिनी विवादों का हिस्सा भी रही हैं. कभी उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम संग जुड़ा था. भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच हुए एक मैच से उनकी दाऊद के साथ एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिस पर काफी बवाल मचा था. अब इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए मंदाकिनी ने खुद सारी सच्चाई बयां की है.

दाऊद संग तस्वीर पर मंदाकिनी ने तोड़ी चुप्पी

हाल ही में मंदाकिनी ने समाचायर एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उनसे दाऊद और उनकी पुरानी तस्वीर पर सवाल किया गया था. एक्ट्रेस से कहा गया, 'आपको लेकर हमेशा एक विवाद चर्चा में रहता है कि आपकी दाऊद के साथ शारजाह से एक तस्वीर सामने आई थी. आप उसमें दाऊद के साथ बैठी हुई है. उस पर काफी हो हल्ला हुआ था.'

ये भी पढ़ें: सलमान खान ने की बप्पा की उल्टी आरती, बहन अर्पिता ने भाई को तुरंत बताई गलती, वीडियो वायरल

मंदाकिनी ने कहा, 'उसका भी पता नहीं. अभी जो भी लोग लिखना चाहे, जो भी लोग बोलना चाहे. ये मेरे कंट्रोल में नहीं है.' उनसे आग पूछा गया कि आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखती हैं या आप ऐसी ही चले गई थीं? इस पर मंदाकिनी हंसने लगी और फिर उन्होंने कहा, 'होता ये है कि एक आर्टिस्ट से हजार लोग मिलते हैं और हम सबके लिए बराबर है.' आगे मंदाकिनी से कहा गया कि आपको बुलाया गया था? वहां बहुत सारे लोग थे. इस पर मंदाकिनी ने कहा, 'सभी साथ में थे, बहुत सारे लोग साथ में होते हैं. तो हम सबके लिए बराबर है. किसके लिए चूज करें, किसके लिए चूज नहीं करें.'

भारत-पाक मैच के लिए मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम ने किया था इनवाइट? एक्ट्रेस ने सालों बाद बताई सच्चाई

क्या आपको दाऊद ने इनवाइट किया था?

मंदाकिनी से सवाल किया गया, 'क्या आप दुबई में रहती थी?' तो मंदाकिनी ने कहा नहीं. फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप सिर्फ मैच देखने के लिए गई थीं? तो एक्ट्रेस ने बताया, 'मैच देखने भी नहीं गई थी. हम तो किसी शो के लिए गए थे.' फिर उन्होंने मैच से वायरल हुई अपनी और दाऊद की तस्वीर पर कहा, 'मैच में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे. शायद यही वजह है.'

भारत-पाक मैच के लिए मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम ने किया था इनवाइट? एक्ट्रेस ने सालों बाद बताई सच्चाई

एक्ट्रेस से आगे कहा गया कि क्या आपको दाऊद ने नहीं इनवाइट किया था? तो उन्होंने कहा, 'नहीं. कैसे एक चीज को कॉन्ट्रोवर्सी बनाना और मार्केट में लाना, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चीजें होती हैं.' एक्ट्रेस ने आगे माना कि दाऊद के साथ उनकी तस्वीर को लोगों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया और झूठी खबरें फैलाई गईं. इसने उनका काफी नुकसान किया.

32 साल पुरानी है तस्वीर

बता दें कि मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ जो तस्वीर सामने आई थी वो शारजाह (यूएई) के क्रिकेट स्टेडियम की है. साल 1994 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में दाऊद और मंदाकिनी वीआईपी बॉक्स में साथ में बैठे हुए नजर आए थे.

ये भी पढ़ें: 'मसकली' से 'चांद सिफारिश' तक, ये हैं प्रसून जोशी के 8 बेहतरीन गाने

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Mandakini
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- रोंगटे खड़े हो गए
सिद्धार्थ मल्होत्रा-तमन्ना भाटिया की 'द वन' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, फैंस बोले- रोंगटे खड़े हो गए
बॉलीवुड
आलिया भट्ट ने पिता महेश भट्ट को बताया ड्रामेटिक, बोलीं- उनसे जुड़ी हैं मजेदार यादें
आलिया भट्ट ने पिता महेश भट्ट को बताया ड्रामेटिक, बोलीं- उनसे जुड़ी हैं मजेदार यादें
बॉलीवुड
‘मटका किंग 2’ की शूटिंग शुरू, एक्टर विजय वर्मा ने दी जानकारी
‘मटका किंग 2’ की शूटिंग शुरू, एक्टर विजय वर्मा ने दी जानकारी
बॉलीवुड
फिल्मी सितारों ने PM मोदी को दी बर्थडे की बधाई, एक्ट्रेस बोलीं- मैं पीएम की फैन हूं
फिल्मी सितारों ने PM मोदी को दी बर्थडे की बधाई, एक्ट्रेस बोलीं- मैं पीएम की फैन हूं
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 'भाईजान' आए..कौन 'घबराए'? | UP Election 2027 | Asaduddin Owaisi | Akhilesh
UCC Controversy: UCC पर भड़के Arshad Madani और Asaduddin Owaisi | RSS | BJP | UP | Breaking
Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'UCC पर सपा क्लियर करे अपना स्टैंड', अखिलेश यादव से बोले मौलाना रजवी
'UCC पर सपा क्लियर करे अपना स्टैंड', अखिलेश यादव से बोले मौलाना रजवी
विश्व
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
इंडियन वॉरशिप से टकराकर बर्बाद होने वाला PAK का जहाज PNS हुनैन कैसा था? जानें
क्रिकेट
पहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें जसप्रीत बुमराह, देखें फुल लिस्ट
पहला ओवर मेडन फेंकने वाले 11वें भारतीय बनें जसप्रीत बुमराह, देखें फुल लिस्ट
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
ट्रेंडिंग
तांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
तांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget