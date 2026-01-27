हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अहंकारी हैं अविमुक्तेश्वरानंद'...माघ महीना शाही स्नान विवाद में कूदी ममता कुलकर्णी

Mamta Kulkarni On Controversy: प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों से अभद्रता करने मामले में अब ममता कुलकर्णी भी कूद पड़ी हैं.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Jan 2026 11:11 AM (IST)
माघ मेला स्नान इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. ये विवाद अब रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है. इस पर हर कोई टिप्पणी करने से पीछे नहीं रह रहा है. ममता कुलकर्णी भी माघ मेला स्नान विवाद में कूद पड़ी हैं. उन्होंने अविनुक्तेश्वरानंद को अंहकारी बताया है. इतना ही नहीं उन्होंने कई चीजों को लेकर अपनी राय रखी है.

एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ममता कुलकर्णी ने इस विवाद को लेकर बात की. उन्होंने कहा-  दुनिया में जब भी ऐसी जमावट होती है तो शासन नियम कानून बनाती है. जिसका पालन राजा से लेकर सामान्य की करना होता है. माघ महीना पवित्र होता है इसमें लाखो लोगो की भीड़ आती है. पिछले साल रथ निकले थे , पालकी के चक्कर में लोगो के प्राण गए. पिछले साल यही शंकराचार्य बोल रहे थे की प्रशासन कहा है. शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उन्हें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था. उनका अहंकार दिखा, शंकराचार्य,अहंकारी नहीं होना चाहिए.

अविमुक्तेश्वरानंद ने खोया सम्मान

ममता कुलकर्णी ने कहा- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने संतता खो दी. मान अपमान गौरव पालकी सब मोह दो. सिर्फ अमृत स्नान उन्हें करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया . पुलिस प्रशासन ने 15 मिनट अनुरोध किया. उन्हें इतना समय कहा ये समझने लगे. आदि शंकराचार्य होते तो क्या कहते ?  उन्हें पालकी की भी जरूरत नहीं है.

योगी नहीं , अविमुक्तेश्वरानंद करे प्रायश्चित

सीएम योगी आदित्यनाथ को माफी नहीं बल्कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को प्रायश्चित करना चाहिए. उनकी वजह से उनके बटुक का भी अपमान हुआ. पूरी शंकराचार्य का वक्तव्य सुना की हजार लोग महामंडलेश्वर बन रहे है. शंकराचार्य भी कोई SP या कोई अन्य पार्टी का बना है. चार वेद , पुराण पढ़ने से कोई शंकराचार्य नहीं होता. आत्म ज्ञान , आत्म बोध होना चाहिए. मैंने तप किया, मेरा ज्ञान देखो , ध्यान देखो तो मुझे महामंडलेश्वर बनाया. मैंने 25 साल तप किया , तपस्या की.

अहंकारी शंकराचार्य 

अविमुक्तेश्वरानंद में कितना अहंकार है. अविनुक्तेश्वरानंद को अब अपनी गलती का एहसास हुआ की उनके वजह से उनके शिष्यों का अपमान हुआ.

ममता कुलकर्णी BJP एजेंट ?

अविमुक्तेश्वरानंद आत्मज्ञान से विमुख आदमी है. भगवा वस्त्र से आप का सच नहीं दबना चाहिए. भगवा वस्त्र पहनना मतलब BJP की एजेंट नहीं. मैं अपना भगवा वस्त्र त्याग दु , मेरा सत्य सामने आना चाहिए.

आनंद गिरि महाराज की रामभद्राचार्य पर टिप्पणी

रामभद्राचार्य पर ऐसी टिप्पणी इससे शर्मनाक वाक्य क्या हो सकता है. अविमुक्तेश्वरानंद से भी सुना की रामभद्राचार्य विकलांग है और पद के लिए नहीं है. ये शर्मनाक है. कितने महामूर्ख है. आत्मज्ञान और विकलांग होने का कोई संबंध नहीं है. क्या शंकराचार्य कहलाने लायक है.

ममता ने आखिरी में कहा- अविमुक्तेश्वरानंद किसके दलाल है ? प्रयागराज में बैठकर क्यो राजनीति कर रहे ? आप स्नान करने गए या पॉलिटिक्स करने गए है ? गौ हत्या का विषय है तो ये जगह सही नहीं है. वहाँ चार स्नान कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए. मैं भगवा वस्त्र उतारने जा रही हूं. सत्य सामने आना चाहिए. जिससे मुझे किसी पार्टी का एजेंट होने का ठप्पा नहीं लगे. किसी की पात्रता है की वो शंकराचार्य बने ? सिर्फ़ वेद पुराण का ज्ञान नहीं , आत्म ज्ञान भी होना चाहिए. ये रथ से उतरने  वाले नहीं तो क्या आत्म बोध होगा.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 27 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Mamta Kulkarni Avimukteshwaranand
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget