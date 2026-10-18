तेजप्रताप यादव के परिवार से मिलीं मल्लिका शेरावत, साथ में बाचीत करते हुए का वीडियो आया सामने

एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को पॉलिटिशियन तेजप्रताप यादव के साथ रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में साथ देखा गया था. यहां दोनों को साथ में काफी पसंद किया गया. अब दोनों की हाल ही में फिर से मुलाकात हुई. मल्लिका पटना में डांडिया नाटइ प्रोग्राम के लिए गई थीं. इस दौरान मल्लिका ने तेजप्रताप यादव के परिवार से मुलाकात की.

तेजप्रताप यादव ने वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने वीडियो में लिखा- बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मल्लिका शेरावत जी से एक यादगार पारिवारिक मुलाकात. आज का दिन मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए बेहद खास और यादगार रहा. जियो के एक कार्यक्रम के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई थी. आज पटना आने पर उन्होंने मेरे माता-पिता और परिवार के सदस्यों से मिलने की इच्छा जताई. मुझे भी बहुत खुशी हुई और मैं उन्हें अपने घर लेकर गया, जहां उन्होंने मेरे माता-पिता और बहनों से आत्मीय मुलाकात की.

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तेजप्रताप यादव ने की मल्लिका की तारीफ

आगे तेजप्रताप यादव ने बताया कि मल्लिका शेरावत पटना में आयोजित डांडिया नाइट कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं. तेजप्रताप ने मल्लिका शेरावत की तारीफ की और लिखा- उनका सरल स्वभाव, अपनापन और परिवार के प्रति सम्मान देखकर बहुत अच्छा लगा. मेरे परिवारवाले उनसे मिलकर खुश हुए. ये मुलाकात जीवन की खूबसूरत यादें बन जाती हैं. मल्लिका शेरावत जी का हमारे परिवार के बीच आने और इतना स्नेह देने के लिए हृदय से आभार.

इस दौरान मल्लिका को तेजप्रताप यादव की फामिली संग बैठकर बातचीत करते हुए देखा गया. उन्होंने वीडियो कॉल पर भी किसी से बात की. मल्लिका रेड कलर के कपड़ों में नजर आईं. मालूम हो कि मल्लिका और तेजप्रताप यादव ने शो 'भोजपुरी बवाल' में बातचीत की थी. इस दौरान दोनों ने साथ में योगा भी किया था. साथ में खाने पर भी गए थे. शो में दोनों ने साथ में काफी वक्त बिताया था.