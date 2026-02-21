सलीम खान की तबीयत देखने लीलावती अस्पताल पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, बेटे के अरहान के साथ आईं नजर

मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं. जिसके चलते उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया है. सलीम खान की तबीयत के बारे में सुनते ही तमाम सेलेब्स लीलावती हॉस्पिल दौड़े चले आए. इस लिस्ट में अब सलीम खान की एक्स बहू और एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का नाम भी जुड़ गया है. मलाइका हाल ही में सलीम खान को देखने हॉस्पिटल पहुंचीं.

बेटे के साथ लीलावती पहुंचीं मलाइका

सलीम खान को बीते बुधवाल को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गा था. उस समय मलाइका अरोड़ा वेकेशन पर बाहर थीं. ऐसे में वो सलीम खान को देखने के लिए नहीं आ पाई थीं. लेकिन जैसे ही मलाइका मुंबई वापस लौटीं, वो तुरंत लीलावती अस्पताल पहुंचीं और वहां सलीम खान की तबीयत की जानकारी ली. इस दौरान मलइका के साथ उनका बेटा अरहान भी मौजूद रहा. दोनों का वीडियोभी सोशल मीडिया पर सामने आया.

सीमा सजदेह भी पहुंची थीं सलीम खान को देखने

मलाइका से पहले सलीम खान की तबीयत का जायजा लेने सीमा सजदेह भी हॉस्पिटल पहुंची थी. सीमा और सोहेल का तलाक भी साल 2024 में हो गया था, जिसके बाद वो भी बेटे निवान के साथ सलीम खान को देखने आई थीं.

तलाक के बाद भी दुख- सुख के साथी

ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले मलाइका अरोड़ा के पिता निधन की खबर सुनते ही अरबाज खान तुरंत उनके घर दौड़ पड़े थे. अरबाज, शूरा, सलमा खान, सलीम खान, सलमान यानी खान परिवार के सभी सदस्य मलाइका की दुख की घड़ी में उनके साथ नजर आए थे. तो वहीं मलाइका भी हर सुख- दुख में खान परिवार के साथ खड़ी होती हैं.

बता दें कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 1998 में शादी की थी. इन दोनों का रिश्ता लगभग 20 साल चला था, जिसके बाद साल 2017 में दोनों ने तलाक ले लिया. तलाक के बाद मलाइका अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे. तो वहीं अरबाज खान ने 2023 में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी कर ली है. दोनों हाल ही में एक बेटी के पैरेंट्स भी बने हैं.