बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल एक्ट्रेस हाल ही में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंची थी. जहां से उनका एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं. जिसे देख सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस को नया प्यार मिल गया है.

मिस्ट्री मैन संग स्पॉट हुईं मलाइका अरोड़ा

मलाइका अरोड़ा का ये वीडियो शनिवार रात मुंबई के MMRDA ग्राउंड्स का है. जहां पर ग्रैमी अवॉर्ड विनर सिंगर एन्क्रिक इग्लेसियस का कॉन्सर्ट हुआ था. इसमें कई बड़े सितारे पहुंचे थे. मलाइका कॉन्सर्ट में फिटेड टैंक टॉप और ब्राउन ट्राउजर्स में नजर आई थी. एक्ट्रेस ने अपना लुक गोल्डन बैंगल्स, डेलिकेट गोल्ड चेन और मिनिमल मेकअप के साथ कंपलीट किया था. हालांकि सोशल मीडिया पर अब एक्ट्रेस के लुक से ज्यादा चर्चे उनके साथ नजर आ रहे मिस्ट्री मैन के हो रहे हैं.





यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

मलाइका अरोड़ा के इस वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका ने नया प्यार मिल गया है. एक यूजर ने लिखा, ‘आखिरकार मलाइका ने स्टैंडर्ड्स बढ़ाया और अच्छा दिखने वाला लड़का ढूंढ लिया.’ वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट करते दिखे. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘फेक इंफॉर्मेशन, वो उनका मैनेजर है.’





कौन हैं मलाइका का मिस्ट्री मैन?

मलाइका अरोड़ा के साथ नजर आ रहे इस मिस्ट्री मैन का नाम हर्ष मेहता नाम बताया जा रहा है. जो 33 साल के हैं और मुंबई में ही रहते हैं. वो बेल्जियम के एक हीरा परिवार से ताल्लुक रखते हैं. बता दें कि मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से शादी की थी. दोनों के एक बेटा हुआ. लेकिन अब ये कपल तलाक लेकर अलग हो चुका है. वहीं अरबाज के बाद मलाइका का दिल एक्टर अर्जुन कपूर पर आया. दोनों करीब पांच साल तक रिलेशनशिप में भी रहे. लेकिन अब ये रिश्ता भी टूट चुका है.

