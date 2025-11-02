हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमलाइका अरोड़ा को मिला नया प्यार! कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ हुईं स्पॉट, वीडियो वायरल

मलाइका अरोड़ा को मिला नया प्यार! कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ हुईं स्पॉट, वीडियो वायरल

Malaika Arora Spotted With Mystery Man: मलाइका अरोड़ा की कुछ तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. जिसमें एक्ट्रेस मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 02 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं. दरअसल एक्ट्रेस हाल ही में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंची थी. जहां से उनका एक वीडियो खासा वायरल हो रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं. जिसे देख सोशल मीडिया यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस को नया प्यार मिल गया है.

मिस्ट्री मैन संग स्पॉट हुईं मलाइका अरोड़ा

मलाइका अरोड़ा का ये वीडियो शनिवार रात मुंबई के MMRDA ग्राउंड्स का है. जहां पर ग्रैमी अवॉर्ड विनर सिंगर एन्क्रिक इग्लेसियस का कॉन्सर्ट हुआ था. इसमें कई बड़े सितारे पहुंचे थे. मलाइका कॉन्सर्ट में फिटेड टैंक टॉप और ब्राउन ट्राउजर्स में नजर आई थी. एक्ट्रेस ने अपना लुक गोल्डन बैंगल्स, डेलिकेट गोल्ड चेन और मिनिमल मेकअप के साथ कंपलीट किया था. हालांकि सोशल मीडिया पर अब एक्ट्रेस के लुक से ज्यादा चर्चे उनके साथ नजर आ रहे मिस्ट्री मैन के हो रहे हैं.


मलाइका अरोड़ा को मिला नया प्यार! कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ हुईं स्पॉट, वीडियो वायरल

यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

मलाइका अरोड़ा के इस वायरल वीडियो को देखकर यूजर्स दावा कर रहे हैं कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका ने नया प्यार मिल गया है. एक यूजर ने लिखा, ‘आखिरकार मलाइका ने स्टैंडर्ड्स बढ़ाया और अच्छा दिखने वाला लड़का ढूंढ लिया.’ वहीं कुछ लोग एक्ट्रेस को सपोर्ट करते दिखे. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘फेक इंफॉर्मेशन, वो उनका मैनेजर है.’


मलाइका अरोड़ा को मिला नया प्यार! कॉन्सर्ट में मिस्ट्री मैन के साथ हुईं स्पॉट, वीडियो वायरल

कौन हैं मलाइका का मिस्ट्री मैन?

मलाइका अरोड़ा के साथ नजर आ रहे इस मिस्ट्री मैन का नाम हर्ष मेहता नाम बताया जा रहा है. जो 33 साल के हैं और मुंबई में ही रहते हैं. वो बेल्जियम के एक हीरा परिवार से ताल्लुक रखते हैं. बता दें कि मलाइका अरोड़ा ने अरबाज खान से शादी की थी. दोनों के एक बेटा हुआ. लेकिन अब ये कपल तलाक लेकर अलग हो चुका है. वहीं अरबाज के बाद मलाइका का दिल एक्टर अर्जुन कपूर पर आया. दोनों करीब पांच साल तक रिलेशनशिप में भी रहे. लेकिन अब ये रिश्ता भी टूट चुका है.

ये भी पढ़ें -

टीवी के पॉपुलर स्टार अली गोनी ने घटाया 8 किलो वजन, खुद शेयर की वेट लॉस जर्नी

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 02 Nov 2025 01:12 PM (IST)
Tags :
Bollywood MALAIKA ARORA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
यूटिलिटी
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget