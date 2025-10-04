51 की उम्र में मलाइका अरोड़ा की फिटनेस है कमाल, इन 6 योग पोज को बताया फिटनेस मंत्र

51 साल की बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा आज भी इतनी फिट हैं कि 31 साल की एक्ट्रेस को भी फिटनेस में टक्कर दे सकती हैं.एक्ट्रेस जिम में पसीना बहाने से लेकर शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योग का सहारा लेती हैं और हेल्थी डाइट फॉलो करती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ योगा पोज शेयर किए हैं, जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए वरदान हैं.

फैंस संग मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया अपना फिटनेस मंत्र

मलाइका अरोड़ा ने अपना सोशल मीडिया अपडेट किया है और छह अलग-अलग योगा पोज डाले हैं. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, '6 जेंटल योगा पोज, जिसे करने पर आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा'. एक्ट्रेस पहले वीडियो में 'कैट एंड काऊ' पोज करती दिख रही हैं. इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी में रक्त संचार बढ़ता है और शरीर की मांसपेशियां भी खुला महसूस करती हैं. दूसरी वीडियो में एक्ट्रेस 'हिप स्ट्रेच' करती दिख रही हैं. ये आसन पैरों, कुल्हे और गर्भाश्य के लिए अच्छा होता है.

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

हर एक आसान से आएगा शरीर में बदलाव

तीसरी वीडियो में एक्ट्रेस 'पप्पी पोज' कर रही हैं. ये योगासन सिर और कंधे में पैदा होने वाली जकड़न से छुटकारा दिलाता है. अगर आप कम्प्यूटर पर काम करते हैं, तो ये आसन आपके लिए बेस्ट है. योग में इस आसन को 'उत्तान शीशोसन' कहते हैं. अगली वीडियो में एक्ट्रेस 'पिजन फॉरवर्ड पोज' या 'कपोतासन' कर रही हैं. ये आसन शरीर में लचीलापन बढ़ाकर रक्त संचार को सही करता है और कुल्हों को मजबूत करता है.



बाकी दो वीडियो में मलाइका 'भुजंगासन' और 'फ्रॉग स्ट्रेच' करती दिख रही हैं. भुजंगासन रीढ़ की हड्डी, कंधे की मांसपेशी और गर्दन के लिए लाभकारी है, जबकि फ्रॉग स्ट्रेच जांघों के अंदरूनी हिस्से, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. ये सभी योगासन डेली लाइफस्टाइल में अपनाने से शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे.

मलाइका अरोड़ा का वर्कफ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो मलाइका अरोड़ा बतौर जज इंडियाज गॉट टैलेंट में दिखने वाली हैं. शो आज से सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होगा. शो में मलाइका अरोड़ा के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू और सिंगर शान भी दिखने वाले हैं. शो रात को 9 बजकर 30 मिनट पर टेलीकास्ट होगा. इसके अलावा एक्ट्रेस 'पिच टू गेट रिच' मॉडलिंग शो में करण जौहर के साथ शो को जज करेंगी. शो 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा.