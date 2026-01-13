एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहती हैं. एक्टर अर्जुन कपूर संग उनका अफेयर और ब्रेकअप सुर्खियों में रहा था. अब एक्ट्रेस ने अर्जुन कपूर को लेकर बात की है.

अर्जुन कपूर को लेकर बोलीं मलाइका अरोड़ा

नम्रता जकारिया शो में बातचीत में मलाइका ने कहा, 'मुझे लगता है कि गुस्सा और दुख आपकी लाइफ के किसी खास दौर या समय में होते हैं. मुझे लगता है कि हर किसी के साथ ये होता है. हम इंसान हैं. हम सब गुस्सा, नाराजगी और निराश होने के दौर से गुजरते हैं. ये ह्यूमन नेचर है. लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे समय गुजरता है और सबसे घिसी-पिटी बात कि समय सब कुछ ठीक कर देता है.'

आगे उन्होंने कहा, 'ये अलग नहीं है. चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि वो ऐसे शख्स हैं जो मेरे लिए बहुत जरुरी हैं. वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं. जो भी हो. मैं अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करना पसंद नहीं करती. इसे लेकर काफी कुछ लिखा गया है. बहुत कुछ फैलाया गया है. ये मीडिया के लिए खबर बनाने की जगह बन गया है.'

मलाइका ने कहा, 'मेरा रिलेशनशिप हमेशा सुर्खियों में रहा है. उसे लेकर हमेशा खबरें बनी हैं. मुझे याद है कि एक समय पर मैं बोलने लगी थी कि मेरी जिंदगी पर्सनल लाइफ के अलावाभ भी है. ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है. दुर्भाग्य से, लोग ये भूल जाते हैं. मैं अब जिंदगी के उस पड़ाव पर हूं, जहां मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है. मैं वो करना चाहती हूं जो मुझे खुश करे. मैं चाहती हूं कि लोग ये देखें.'

मिस्ट्री मैन पर मलाइका ने किया रिएक्ट

अर्जुन से ब्रेकअप के बाद एक मिस्ट्री मैन के साथ देखे जाने के सवाल पर मलाइका अरोड़ा ने कहा, "लोगों को बातें करना पसंद है. आप किसी के साथ दिखते हैं, बाहर जाते हैं, तो ये बड़ी बात बन जाती है. मैं फिजूल की बातों को हवा नहीं देना चाहती. मैं जब भी मैं बाहर निकली हूं, चाहे वो कोई पुराना दोस्त हो, कोई गे फ्रेंड हो, शादीशुदा दोस्त हो, मैनेजर हो या कोई भी हो मेरा नाम उससे जोड़ दिया जाता है. मेरी मां मुझे फोन करके पूछती हैं, 'ये अब कौन है, बेटा? ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये फनी हो गया है.'