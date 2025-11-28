कौन हैं हर्ष मेहता? कितनी नेटवर्थ है? मलाइका अरोड़ा के साथ कई बार दिखे, डेटिंग की अटकलें
Malaika Arora: बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा एक बार फिर से खबरों में हैं. रूमर्स फैले हुए हैं कि एक्ट्रेस के लाइफ में फिर से प्यार ने दस्तक दे दी है.
मलाइका अरोड़ा ने भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं. मगर वह हमेशा किसी न किसी वजह से लाइमलाइट बनी रहती हैं. 52 साल की एक्ट्रेस खासतौर पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. कुछ टाइम पहले उनका बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर से ब्रेकअप हुआ था. लेकिन अब लग रहा है कि मलाइका अरोड़ा की लाइफ में फिर से प्यार की एंट्री हो गई है. दरअसल उनकी एक मिस्ट्री मैन संग तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसके बाद उनके इस मिस्ट्री मैन को डेट करने के रूमर्स फैल गए हैं. जानते हैं मलाइका संग ये मिस्ट्री मैन कौन है?
मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे साथ
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मलाइका संग जिस मिस्ट्री मैन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं वे हर्ष मेहता हैं. जिसके बाद से रूमर्स फैले हुए हैं कि एक्ट्रेस मुबंई के रहने वाले हर्ष मेहता को डेट कर रही हैं. इन दोनों को लगातार एक साथ स्पॉट किया जा रहा है. दोनों को मुंबई एयरपोर्ट से एक साथ बाहर आते हुए देखा गया. इतना ही नहीं एयरपोर्ट के बाद दोनों एक ही कार से अपने घर को गए.
View this post on Instagram
लाइव कॉन्सर्ट में दिखे साथ
बता दें कि इससे पहले भी दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया था. 29 अक्तूबर को एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट में मलाइका-हर्ष लाइव शो एन्जॉय करते नजर आए थे.लगातार एक दूसरे के साथ दिखने की वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.
View this post on Instagram
कौन हैं हर्ष मेहता ?
मलाइका के साथ दिखने पर जिस 33 साल के हर्ष मेहता की फैंस के बीच में चर्चाएं हो रही है. वह कोई मामूली आदमी नहीं है. भले ही हर्ष उम्र में मलाइका से 19 साल छोटे हैं लेकिन बिजनेस की दुनिया में उनकी तूती बोलती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हर्ष हीरे का बिजनेस करते हैं. उनके पास करोडों की संपत्ति है. हालांकि उनकी टोटल नेटवर्थ कितनी है इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
बता दें कि सोशल मीडिया पर मलाइका -हर्ष की तस्वीरें और वीडियो आने के बाद हलचल मच गई है. फैंस दोनों के बारे में हर संभव जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं,मलाइका या उनकी टीम ने इस बारे में कोई कॉमेंट नहीं किया है.
