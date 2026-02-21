मलाइका अरोड़ा ने इटली में नए बॉयफ्रेंड संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? तस्वीर हो रही वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमलाइका अरोड़ा ने इटली में नए बॉयफ्रेंड संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? ऐसी तस्वीर हो रही वायरल

मलाइका अरोड़ा ने इटली में नए बॉयफ्रेंड संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? ऐसी तस्वीर हो रही वायरल

Malaika Arora Pic With Mystery Man: रेडिट पर मलाइका अरोड़ा की एक मिस्ट्री मैन संग तस्वीर खूब वायरल हो रही है. जिसके बाद रूमर्स फैल गए हैं कि एक्ट्रेस ने मिस्ट्री मैन संग विदेश में वैलेंटाइन मनाया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फिर से सुर्खियों में छाई हुई है. दरअसल नेटिजन्स को लग रहा है कि अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद अब एक्ट्रेस आगे बढ़ चुकी हैं और उनकी लाइफ में नए प्यार ने दस्तक भी दे दी है. दरअसल मलाइका की एक मिस्ट्री मैन संग तस्वीर रेडिट पर वायरल हो रही है. जिसके बाद नेटिज़न्स कयास लगा रहे हैं कि बॉलीवुड दीवा ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ इटली में वैलेंटाइन डे मनाया था?

मलाइका ने मिस्ट्री मैन संग इटली में मनाया वैलेंटाइन?
बता दें कि एक रेडिटर ने मलाइका की मिस्ट्री मैन के साथ एक फोटो शेयर की है और लिखा है, “ट्रेवी फाउंटेन पर मलाइका का वैलेंटाइन?? 14 फरवरी को ट्रेवी फाउंटेन पर मलाइका अरोड़ा को उनके (नॉट सो) लिटिल बॉयफ्रेंड के साथ स्पॉट किया गया…” फोटो में, मिस्ट्री मैन को मशहूर ट्रेवी फाउंटेन के सामने मलाइका के साथ सेल्फी लेते देखा जा सकता है. हालांकि, कई रेडिटर्स ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है ये फोटो किसी पीआर स्टंट के लिए बनाई गई हो. वहीं मलाइका ने इस फोटो को लेकर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. 


मलाइका अरोड़ा ने इटली में नए बॉयफ्रेंड संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? ऐसी तस्वीर हो रही वायरल

 

पिछले साल मिस्ट्री मैन संग वायरल हुई थी वीडियो
पिछले साल, मुंबई में एक कॉन्सर्ट में शामिल होने के दौरान मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह एक मिस्ट्री मैन के साथ बातचीत करती दिख रही थीं. इस क्लिप ने तुरंत गॉसिप फैला दी, थी और उनके रिलेशनशिप की अफवाहें भी उड़ा दी थी. कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स ने दावा किया कि मलाइका संग नजर आये मिस्ट्री मैन 33 साल के डायमंड मर्चेंट हर्ष मेहता हैं.हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है.

मलाइका ने मिस्ट्री मैन को लेकर तोड़ी थी चुप्पी
वहीं इस साल की शुरुआत में, नम्रता ज़कारिया शो पर एक चैट के दौरान, मलाइका ने उस मिस्ट्री मैन के बारे में चुप्पी तोड़ी थी और कहा था, “लोगों को बात करना पसंद है. अगर आपको किसी के साथ देखा जाता है, तो आप बाहर जाते हैं, और यह एक बड़ी चर्चा बन जाती है. मैं सच में बेवजह बातचीत को ज़्यादा हवा नहीं देना चाहती. मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि इसका कोई मकसद नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा, “मेरा यकीन करो, हर बार जब मैं बाहर निकली हूं, चाहे वह कोई पुराना दोस्त हो, गे दोस्त हो, शादीशुदा दोस्त हो, पुराना दोस्त हो, मैनेजर हो या कोई और, मैं तुरंत उस इंसान से जुड़ जाती हूं. हम इस पर हंसे और मज़ाक किया. मेरी मां ने मुझे फ़ोन किया और पूछा, ‘यह अब कौन है, बेबी? वे किसके बारे में बात कर रहे हैं?’ यह बस मज़ाक की बात हो गई है.”

 

Published at : 21 Feb 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
MALAIKA ARORA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मलाइका अरोड़ा ने इटली में नए बॉयफ्रेंड संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? ऐसी तस्वीर हो रही वायरल
मलाइका अरोड़ा ने इटली में नए बॉयफ्रेंड संग सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे? तस्वीर हो रही वायरल
बॉलीवुड
Friday Box Office: फ्राइडे को नई रिलीज 'अस्सी' और 'दो दीवाने शहर' पर भारी पड़ी 'ओ रोमियो', जानें- बार्डर 2 सहित बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को नई रिलीज 'अस्सी' और 'दो दीवाने शहर' पर भारी पड़ी 'ओ रोमियो', जानें-बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
'धुरंधर' के सेट पर फूट- फूटकर रोए थे अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, आर माधवन ने शेयर किया सबसे इमोशनल मूमेंट
'धुरंधर' के सेट पर फूट- फूटकर रोए थे अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल, आर माधवन ने शेयर किया सबसे इमोशनल मूमेंट
बॉलीवुड
मृणाल ठाकुर के साथ लाइव इवेंट में हुआ ‘झुमका गिरा रे’ सीन, वीडियो वायरल
मृणाल ठाकुर के साथ लाइव इवेंट में हुआ ‘झुमका गिरा रे’ सीन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
राजस्थान
SIR In Rajasthan: राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
राजस्थान में SIR प्रक्रिया हुई पूरी, 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाताओं की अंतिम सूची जारी
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget