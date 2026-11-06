दिवाली का त्योहार हो और बॉलीवुड सितारों की पार्टियों में रौनक न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है. मुंबई में इन दिनों दिवाली का जश्न पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है. सितारे अपने शानदार लुक और अंदाज से महफिल सजा रहे हैं. इसी बीच फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की ग्रैंड दिवाली पार्टी भी चर्चा में रही, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने शिरकत की. इस पार्टी में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया.

पार्टी में अलग-अलग रहे मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता

मलाइका इस दिवाली पार्टी में अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता के साथ पहुंचीं. हालांकि, दोनों ने पैपराजी को साथ में ज्यादा पोज नहीं दिए और एक-दूसरे से दूरी बनाकर रखी.

दोनों पार्टी में साथ आए थे, लेकिन जब पैपराजी के सामने तस्वीरें खिंचवाने की बारी आई, तो हर्ष अलग जाकर खड़े हो गए. वहीं, मलाइका ने अपनी गर्ल गैंग के साथ जमकर पोज दिए. हालांकि, पार्टी से बाहर निकलते वक्त दोनों साथ नजर आए.

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पार्टी में दिखे मलाइका अरोड़ा के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर

इस पार्टी में मलाइका के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी पहुंचे थे. उन्होंने रेड कार्पेट पर अकेले ही पैपराजी को पोज दिए. बता दें कि मलाइका और अर्जुन ने करीब 6 साल तक एक-दूसरे को डेट किया था. कई साल तक साथ रहने के बाद 2024 में दोनों का रिश्ता खत्म हो गया.

अक्टूबर 2024 में अर्जुन ने एक इवेंट के दौरान खुद को सिंगल बताया था. अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं.

हर्ष मेहता के साथ जुड़ रहा मलाइका का नाम

अर्जुन से ब्रेकअप के बाद से ही मलाइका का नाम हर्ष मेहता के साथ जोड़ा जा रहा है. दोनों को कई बार साथ में डिनर करते, दोस्तों के साथ आउटिंग और वेकेशन पर जाते हुए देखा गया है. हालांकि, मलाइका और हर्ष में से किसी ने भी अपने रिश्ते को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है. दोनों की उम्र में करीब 19 साल का अंतर है. हर्ष की उम्र 33 साल बताई जा रही है और वो पेशे से हीरा व्यापारी हैं.

दिवाली पार्टी में मलाइका अरोड़ा और हर्ष मेहता का लुक

पार्टी में मलाइका अरोड़ा पिंक और व्हाइट कलर के शिमरी लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं. उन्होंने अपने लहंगे को व्हाइट टॉप के साथ पेयर किया था. डायमंड नेकलेस और रिंग्स उनके लुक को खास बना रहे थे. वहीं, उन्होंने अपने बालों को खुला रखा था. दूसरी ओर, हर्ष मेहता इंडियन आउटफिट में नजर आए.