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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMain Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' ने 15 दिन में वसूला कितना बजट? क्या साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

Main Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' ने 15 दिन में वसूला कितना बजट? क्या साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

Main Vaapas Aaunga Box Office Collection Day 15: इम्तियाज अली की 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने अपनी आधी से ज्यादा लागत भी वसूल कर ली है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 02:50 PM (IST)
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इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म मैं वापस आऊंगा ने सिनेमाघरों में दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. धीमी शुरुआत करन वाली इस फिल्म ने दिन गुजरने के साथ बॉक्स ऑफिस पर ऐसी पकड़ बनाई की देखते ही देखते इसने कमाल की कमाई कर डाली. यहां तक कि शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' भी इसे टस से मस नहीं तक पाई और दिलचस्प बात ये है 'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज़ के दिन भी इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है. चलिए यहां इस फिल्म के 15 दिन का कलेक्शन जानते हैं साथ ही ये भी जानेंगे कि इसने अब तक अपना कितना फीसदी बजट वसूल कर लिया है?

'मैं वापस आऊंगा' के 15 दिनों का कलेक्शन कितना हुआ?
दिलजीत दोसांझ, शरवरी वाघ, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह की दमदार अदाकारी से सजी इस फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. तमाम नई रिलीज फिल्मों के आगे भी ये रोमांटिक ड्रामा तीसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी मजबूती से आगे बढ़ रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 2.85 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, जबकि दूसरे गुरुवार को इसने 2.35 करोड़ रुपये कमाए थे यानी इसने तीसरे फ्राइडे को 21.27% की ग्रोथ दिखाई.

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'मैं वापस आऊंगा' ने 15 दिन में कितना वसूला बजट? 
गौरतलब है कि 'मैं वापस आऊंगा' को अब बॉलीवुड की दो बड़ी फ़िल्मों से टक्कर मिल रही है, लेकिन फिर भी ये टिकट खिड़की पर दमदार परफॉर्म कर रही है. रिलीज के 15 दिनों में भारत में इसकी कुल कमाई 37.65 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुंच गई है. इसी के साथ इसने अपने 70 करोड़ रुपये के बजट का 54% हिस्सा वसूल कर लिया है.

क्या कर पाएगी साल की टॉप 10 फिल्मों में एंट्री
दिलजीत दोसांझ की पीरियड रोमांटिक ड्रामा फिल्म अब 2026 की टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने की तैयारी कर रही है. दरअसल ये 'कृष्णावतारम पार्ट 1' (39.18 करोड़) को पीछे छोड़ने वाली है. बस 1.53 करोड़ रुपये और कमाते ही ये साल की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी.

 

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Published at : 27 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Imtiaz Ali Sharvari Wagh DILJIT DOSANJH BOX OFFICE COLLECTION Main Vaapas Aaunga
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