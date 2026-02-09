सोशल मीडिया पर इन दिनों पुरानी यादों को ताजा करने का सिलसिला खूब देखने को मिल रहा है. इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने अपनी सुपरहिट फिल्म ‘धड़कन’ से जुड़ा एक खास पल फिर से जीया. उन्होंने अपनी को-स्टार शिल्पा शेट्टी के साथ उस यादगार लम्हे को दोबारा क्रिएट कर फैंस को नॉस्टैल्जिया का पूरा डोज दे दिया.

महिमा चौधरी ने शिल्पा शेट्टी संग शेयर की पोस्ट

महिमा ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शिल्पा के साथ क्रीम कलर के आउटफिट में ट्विनिंग की एक तस्वीर शेयर की. जहां महिमा ने खूबसूरत साड़ी में पोज दिया, वहीं शिल्पा ने सलवार-कुर्ता पहनकर उनके साथ मैच किया. तस्वीर में दोनों एक्ट्रेसेस कैमरे की ओर मुस्कुराती नजर आ रही हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए महिमा ने कैप्शन लिखा, 'धड़कन इन 2026.' दोनों कि इन तस्वीरों के फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Mahima Chaudhry (@mahimachaudhry1)

बता दें, वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स के बैनर तले बनी इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा ‘धड़कन’ में दोनों एक्ट्रेसेस के अलावा सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में थे. फिल्म में शर्मिला टैगोर, परमीत सेठी, किरण कुमार, सुषमा सेठ और मनजीत कुल्लर समेत कई कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आए. इसका निर्देशन धर्मेश दर्शन ने किया है.

सुनील शेट्टी ने फिल्म को लेकर की बात

वहीं, हाल ही में IANS से बातचीत के दौरान सुनील ने बताया कि कैसे उन्होंने ‘धड़कन’ के जरिए हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के बीज बोए. ‘भारत के सुपर फाउंडर्स’ के प्रमोशन के दौरान सनील ने मजाक में कहा कि उनके किरदार देव ने सिर्फ पैदल चलकर एक साल के भीतर एक बड़ी साम्राज्य खड़ा कर दिया था.

एक साल में साम्राज्य खड़ा करने के बारे में बात करते हुए सनील शेट्टी ने IANS से कहा, 'पैदल चलकर. फिटनेस सबसे बड़ा बिजनेस है. उस वक्त मुझे इसकी समझ आ गई थी, इसलिए आज मेरा इतना बड़ा बिजनेस है. मैं चलता रहा, थकता रहा, गिरा, फिर उठा और दोबारा चला. इसमें क्या था? इसमें सोच, दिमाग और फिटनेस से जुड़ा बहुत सारा ज्ञान था.'

उन्होंने आगे कहा, 'जब मैंने इसे बेचा, तब इनकम टैक्स से जुड़ी काफी परेशानियां थीं, इसलिए मैंने इसके बारे में खुलकर नहीं बताया. अब सब जानते हैं, क्योंकि आज 500 करोड़ रुपये कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती. लेकिन उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी, इसी वजह से मैंने अब इसके बारे में बात करने का फैसला किया.'