90 के दशक के आखिरी में हिंदी सिनेमा में जिन हसीनाओं ने अपना करियर शुरू किया था उनमें ऐश्वर्या राय भी शामिल रही हैं. ऐश्वर्या ने काफी बड़ा नाम कमाया. वहीं इसी दौर में फिल्म इंडस्ट्री में महिमा चौधरी की भी शुरुआत हुई थी. अपनी पहली ही फिल्म से महिमा सुर्खियों में आ गई थीं. हालांकि फिर उन्हें पहले की तरह लोकप्रियता हासिल नहीं हुई. करियर की शुरुआत में हुए एक हादसे ने उनके लिए काफी कुछ बदलकर रख दिया था.

महिमा चौधरी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी जंग लड़ चुकी हैं. वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी उतार-चढ़ाव भरी रही और अभिनेत्री बीते 13 सालों से तलाकशुदा का जीवन जी रही हैं. आइए आज उनके जन्मदिन के मौके पर उनके शुरुआती करियर से लेकर अब तक की लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

बॉलीवुड डेब्यू से पहले ऐश्वर्या-आमिर संग किया था एड

महिमा चौधरी आज 53 साल की हो चुकी हैं. अभिनेत्री का जन्म पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग में 13 सितंबर 1973 को हुआ था. महिमा की शुरू से ही फिल्मी दुनिया में दिलचस्पी थी. बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले एक्ट्रेस ने ऐश्वर्या राय और आमिर खान जैसे सितारों के साथ साल 1995 में पेप्सी के एक विज्ञापन में काम किया था. वहीं उन्होंने कम उम्र में ही 'मिस दार्जीलिंग' का खिताब भी अपने नाम किया था.

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पहली ही फिल्म से लोगों के दिलों पर किया राज

16-17 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू करने वाली महिमा के पास कई फिल्मों के ऑफर आए थे. हालांकि, उन्होंने डेब्यू के लिए दिग्गज डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म 'परदेस' को चुना. इसमें उनके अपोजिट शाहरुख़ खान नजर आए थे. ये रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म बड़े पर्दे पर बड़ी हिट साबित हुई और महिमा पहली ही फिल्म से फैंस के दिलों पर राज करने लगी थीं. उनकी अदाकारी के साथ-साथ उनकी मुस्कान और खूबसूरती पर भी दर्शक फ़िदा हो गए थे. बता दें कि इस फिल्म के लिए महिमा का सेलेक्शन तीन हजार लड़कियों में से हुआ था.

वो भयानक हादसा, चेहरे से निकाले थे कांच के 67 टुकड़े

महिमा चौधरी के साथ साल 1999 में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसे एक्ट्रेस कभी नहीं भूल सकती. पिंकविला को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि वो अजय देवगन की फिल्म 'दिल क्या करे' की शूटिंग कर रही थी तब उनके साथ एक सड़क हादसा हुआ था. शूटिंग के लास्ट दिन के लिए एक्ट्रेस होटल से सेट पर पहुंच रही थी तभी सामने से एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी.

ये हादसा इतना भयानक था कि महिमा के चेहरे पर तेज रफ्तार से कांच के कई टुकड़े घुस गए थे. उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट किया गया. एक्ट्रेस ने आगे बताया था कि सर्जरी करके उनके चेहरे से कांच के 67 टुकड़े निकाले गए थे. इस घटना ने उनकी खूबसूरती पूरी तरह बदलकर रख दी. इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा. वहीं उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी मिली. एक्ट्रेस को डॉक्टर ने अपना चेहरा न देखने की सलाह दी थी. उनके ऊपर ये डर हावी होने लगा था कि इस वजह से मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा.

हादसे के बाद की वापसी

महिमा चौधरी ने उस हादसे के बाद भी दमदार वापसी की. आगे जाकर वो 'बागबान', 'धड़कन', 'कुरुक्षेत्र', 'दिल है तुम्हारा', 'लज्जा' और 'खिलाड़ी 420' सहित कई फिल्मों का हिस्सा रहीं.

2006 में शादी, 2013 में तलाक

महिमा चौधरी ने साल 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी. शादी के बाद कपल ने एक बेटी अरियाना का वेलकम किया जो हूबहू अपनी मां की तरह नजर आती हैं. हालांकि महिमा और बॉबी का रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया. दोनों साल 2013 में तलाक लेकर अलग हो गए थे.

कैंसर को दी थी मात

साल 2022 में महिमा को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था. एक्ट्रेस ने मुंबई में ही इस बीमारी का इलाज कराया और वो जल्द ही इसे हराने में कामयाब हो गई थीं. एक्ट्रेस जब अस्पताल में भर्ती थीं तब उनका हाल चाल लेने के लिए अनुपम खेर भी पहुंचे थे.

अब क्या कर रही हैं महिमा चौधरी?

महिमा चौधरी अब भी फिल्मी दुनिया में काम कर रही हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस को पिछली बार संजय मिश्रा के साथ फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' में देखा गया था. ये फिल्म दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. सिद्धांत राज सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म में दोनों दोनों पति-पत्नी की भूमिका में थे. फिल्म जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

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