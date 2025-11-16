हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमहिमा चौधरी ने ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता फैलाने की अहमियत पर दिया जोर, कहा- सालाना करवाएं जांच

महिमा चौधरी ने ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता फैलाने की अहमियत पर दिया जोर, कहा- सालाना करवाएं जांच

Mahima Chaudhary on Breast Cancer: महिमा चौधरी ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को सलाह दी है कि ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूक होना चाहिए. उन्होंने तरीके बताए कि कैसे इस बीमारी का सामना कर सकते हैं.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मशहूर हस्तियां अक्सर आगे आती रहती हैं. इस कड़ी में बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने महिलाओं में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार साझा किए.

सालाना जांच करवाने पर जोर दिया महिमा चौधरी ने

महिमा चौधरी ने आईएएनएस से कहा, ''सभी महिलाओं के लिए सालाना जांच और स्क्रीनिंग करवाना बहुत जरूरी है. मेरा मानना ​​है कि घर के सभी पुरुषों को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और साल में एक दिन महिलाओं की जांच के लिए समर्पित करना चाहिए. उन्हें पास के स्वास्थ्य शिविरों में जांच के लिए ले जाना चाहिए.''

महिमा ने आगे बताया कि कई स्वास्थ्य शिविरों में यह जांच मुफ्त में की जाती है, इसलिए साल में कम से कम एक बार घर की महिलाओं की जांच करवाना आवश्यक है. उनका कहना है कि स्तन कैंसर किसी भी उम्र की महिलाओं को हो सकता है, और यहां तक कि कम उम्र की लड़कियों में भी इसका खतरा बढ़ता जा रहा है.

महिमा चौधरी ने दी जरूरी सलाह

उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज है और जितना जल्दी इसका पता चलता है और इलाज शुरू होता है, उतनी ही जल्दी महिला पूरी तरह स्वस्थ हो सकती है.

स्तन कैंसर, जिसे ब्रेस्ट कैंसर भी कहा जाता है, महिलाओं के स्तन में कोशिकाओं के असामान्य रूप से बढ़ने और ट्यूमर बनने की प्रक्रिया है. यह बीमारी प्रारंभिक अवस्था में पहचान ली जाए तो इसका इलाज संभव है.

स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षणों में स्तन का आकार या बनावट बदलना, किसी हिस्से में गांठ महसूस होना, निपल से असामान्य स्राव या त्वचा का रंग बदलना शामिल हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mahima Chaudhry (@mahimachaudhry1)

कई बॉलीवुड एक्ट्रेस कर चुकी हैं इस ब्रेस्ट कैंसर का सामना

बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में कई अभिनेत्रियों ने इस बीमारी का सामना किया है. इनमें खुद महिमा चौधरी, ताहिरा कश्यप, हमसा नंदनी, मुमताज, छवि मित्तल और हिना खान जैसी अभिनेत्रियां शामिल हैं. ताहिरा कश्यप, जो अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी हैं, ने 2018 में इस बीमारी से लड़ाई लड़ी और पूरी हिम्मत के साथ इस चुनौती का सामना किया.

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हमसा नंदनी ने 2021 में ब्रेस्ट कैंसर से जंग जीती और इलाज के बाद फिल्मों में वापसी की. बॉलीवुड की पुरानी अदाकारा मुमताज को 2002 में 50 साल की उम्र में इस बीमारी का सामना करना पड़ा. उन्होंने इलाज करवाया और आज वह स्वस्थ जीवन जी रही हैं.

एक्ट्रेस छवि मित्तल ने 2022 में इस बीमारी को मात दी और हिना खान ने कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर से जंग जीती.

और पढ़ें
Published at : 16 Nov 2025 09:34 PM (IST)
Tags :
Breast Cancer Mahima Chaudhary
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
Advertisement

वीडियोज

ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Lalu Yadav के सामने ही परिवार में चल गई चप्पल और गाली?
Bihar की तस्वीर बदल देगा NDA?
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
हैप्पी खुश हो गया| हंसी, प्यार और पागलपन फीट नरेश कथूरिया | दीदार गिल और संजीव अत्री
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
लालू फैमिली ही नहीं, यूपी से लेकर तमिलनाडु तक इन सियासी परिवारों में भी पड़ चुकी फूट!
हरियाणा
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
दिल्ली ब्लास्ट: रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा कश्मीर के अनंतनाग से डिटेन, अब परिवार ने क्या बताया?
तमिल सिनेमा
Box Office: दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
दुलकर सलमान की 'कांथा' ने निकाला आधा बजट, अब हिट टैग के लिए सरपट दौड़ रही फिल्म
क्रिकेट
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
भारत के कितने क्रिकेटरों के पास है Lamborghini कार? 300 से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती है रोहित शर्मा की कार
इंडिया
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
लालू परिवार में बवाल की असली वजह आई सामने, तेजस्वी पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्यों रोहिणी ने सबसे तोड़ा नाता
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल
रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल
ट्रेंडिंग
धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार- वीडियो वायरल
धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा में शामिल हुए चोटी वाले बाबा! अपने बालों से खींच डाली 1 टन की कार
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget