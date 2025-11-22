क्रिकेटर हार्दिक पांड्या मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा संग रिलेशनशिप में हैं. दोनों सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. इन सबके बीच हाल ही में माहिका शर्मा और हार्दिक पांड्या के सगाई के रूमर्स फैल गए थे. दरअसल माहिका की उंगली में डायमंड रिंग देखकर नेटिजंस ने कयास लगाना शुरू कर दिया था कि जोड़ी ने इंगेजमेंट कर ली है. वहीं अब माहिका शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर इन रूमर्स पर चुप्पी तोड़ी है.

माहिका शर्मा ने हार्दिक संग अपनी सगाई के रूमर्स पर किया रिएक्ट

बता दे कि शुक्रवार शाम को, माहिका शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक मज़ेदार पोस्ट शेयर करते हुए इन अफवाहों को खारिज कर दिया. उन्होंने पिंक कलर की विग पहने एक बिल्ली की प्यारी सी तस्वीर शेयर की और लिखा, "मैंने इंटरनेट देखकर तय किया कि मेरी सगाई हो गई है, लेकिन मैं रोज़ाना अच्छे गहने पहनती हूं."





माहिका शर्मा ने लिखा अब प्रेग्नेंसी के रूमर्स ना फैल जाएं

एक अन्य पोस्ट में, माहिका शर्मा ने मज़ाक में कहा कि जल्द ही उनकी प्रेग्नेंसी की अफवाहें भी सुर्खियां बन सकती हैं. उन्होंने एक आदमी की टॉय कार चलाते हुए तस्वीर शेयर की और लिखा, "क्या मैं प्रेग्नेंसी की अफवाहों का मुकाबला करने के लिए इसमें आऊंगी?"





कैसे फैले माहिका और हार्दि के सगाई के रूमर्स

माहिका और हार्दिक की सगाई की अफवाहें हाल ही में सुर्खियों में उस समय फैल गईं जब हार्दिक ने ऑनलाइन एक वीडियो और कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी लेडी लव माहिका शर्मा एक डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं. तस्वीरों में दोनों ने मैचिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी थीं और एक-दूसरे के करीब दिख रहे थे, जिससे सोशल मीडिया पर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस जोड़े ने सगाई कर ली है.









इस जोड़े का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वे एक इंटीमेट पूजा सेरेमनी में हिस्सा लेते नज़र आ रहे थे. ये फंक्शन बेहद निजी लग रहा था और परिवार का कोई भी सदस्य आसपास दिखाई नहीं दे रहा था, बस कुछ पंडित हवन कुंड के पास पूजा कर रहे थे, जिसके चारों ओर फूल और पूजा सामग्री रखी हुई थी. इससे भी नेटिज़न्स को यकीन हो गया कि माहिका और हार्दिक ने सगाई कर ली है.