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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं', महेश भट्ट की पहली पत्नी को लेकर बेटे राहुल ने कही ये बात

'मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं', महेश भट्ट की पहली पत्नी को लेकर बेटे राहुल ने कही ये बात

फिल्ममेकर महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट ने हाल ही में एक बातचीत में अपने पिता के साथ रिश्ते को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि मां किरण के अलग के होने के बाद वो आज भी घर का खर्च उठाते हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Sep 2026 11:02 AM (IST)
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फिल्ममेकर महेश भट्ट ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी किरण से हुई थी, जिससे उनके एक बेटे राहुल भट्ट और बेटी पूजा भट्ट हैं. हाल ही में एक बातचीत में राहुल ने अपने पिता के साथ रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बचपन के दौरान पिता की गैरमौजूदगी का उनके रिश्ते पर असर पड़ा और धीरे-धीरे दोनों के बीच दूरी बन गई.

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में राहुल भट्ट ने बताया कि पिता की गैरमौजूदगी और माता-पिता के अलग होने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि घर की जिम्मेदारी उन्हीं पर है और वो खुद को परिवार का मुखिया मानने लगे थे.

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'पिता के साथ रिश्ता ठीक नहीं रहा'
राहुल ने अपने और महेश भट्ट के रिश्ते को टूटा हुआ रिश्ता बताया. उन्होंने कहा, 'मुझे खुद ही अपना पिता बनना पड़ा. मेरे पिता मेरे साथ थे, लेकिन फिर भी नहीं थे. कुछ वजहों से वो मुझसे थोड़े दूर रहे, जिसकी वजह वही बेहतर जानते हैं. मैं अपने पिता से प्यार करता हूं और उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन मैं अपने पिता जैसा नहीं हूं. हमारे बीच रिश्ता ठीक नहीं रहा.'

बता दें, किरण से अलग होने के बाद महेश भट्ट ने जल्द ही सोनी राजदान से शादी कर ली. दोनों की दो बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट. राहुल ने अपनी सौतेली मां और बहनों के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बताया.

मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं', महेश भट्ट की पहली पत्नी को लेकर बेटे राहुल ने कही ये बात

'मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं'
राहुल ने उस दौर को अपनी जिंदगी का बेहद खराब समय बताया. राहुल ने बताया कि परिवार से अलग होने के बावजूद महेश ने उनकी पहली पत्नी किरण और अपनी मां की जिम्मेदारी लेना कभी बंद नहीं किया. वो आज भी जरूरत पड़ने पर उनकी आर्थिक मदद करते हैं.

राहुल ने कहा, 'मेरी मां खुश नहीं रहती थीं. वो घर पर रहती थीं. घर में बहुत नेगेटिविटी थी. किसी की किसी में दिलचस्पी नहीं थी और बातचीत भी नहीं होती थी. सब कुछ ठीक नहीं था. वो बहुत अच्छे इंसान हैं. मैं उनका सम्मान करता हूं. वो मेरी मां का ख्याल रखते हैं और मैं इसकी भी इज्जत करता हूं. जब भी आर्थिक परेशानी आती है, वो मदद के लिए मौजूद रहते हैं. इस मामले में मैं आराम से जिंदगी जी सकता हूं. घर का खर्च उठाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है. मेरे पिता घर का खर्च उठाते हैं.'

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
Mahesh Bhatt
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