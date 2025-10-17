हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2 टिकट के पैसे देकर 3 लोग देख पाएंगे 'महायोद्धा राम 3डी', मेकर्स ने 'भक्तों' को दी दिवाली ट्रीट

Mahayoddha Rama Ticket Offer: दिवाली से ठीक पहले रिलीज हुई फिल्म महायोद्धा राम 3डी की टिकट पर बड़ा ऑफर आ गया है. फिल्म के मेकर्स ने दो टिकट पर एक टिकट फ्री की शानदार दिवाली ट्रीट दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 17 Oct 2025 06:39 PM (IST)
माइथोलॉजिकल फीचर फिल्म 'महायोद्धा राम 3डी' आज 17 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. दिवाली से ठीक पहले रिलीज हुई इस फिल्म को क्रिटिक्स के पॉजीटिव रिव्यूज मिल रहे हैं. इस बीच मेकर्स ने भगवान राम के भक्तों और सिनेमा लवर्स के लिए दिवाली ऑफर पेश कर दिया है. सिर्फ एक कोड का इस्तेमाल करके दो टिकट के पैसे पर तीन लोग 'महायोद्धा राम 3डी' देख पाएंगे.

'महायोद्धा राम 3डी' एक ऐसी एनिमेशन फिल्म है जिसे आप बच्चों और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने जबरदस्त ऑफर जारी किया है. मेकर्स ने 'महायोद्धा राम 3डी' के दो टिकट पर एक टिकट फ्री की शानदार दिवाली ट्रीट दी है. फैंस बुकमायशो पर जाकर कोड- FAMILY का इस्तेमाल करके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

कैसी है 'महायोद्धा राम 3डी'?
एबीपी न्यूज के रिव्यू के मुताबिक 'महायोद्धा राम 3डी' एक अच्छी एनीमेशन फिल्म है. 2 घंटे की फिल्म में प्रभु राम की कहानी को जिस शानदार अंदाज में दिखाया गया है वो कमाल है. एनीमेशन काफी अच्छा लगता है. हर किरदार की आवाज अच्छी लगती है. प्रभु राम की लीलाओं के सीन बड़े ग्रैंड तरीके से दिखाए गए है. जिन्हें श्रीराम की कहानी अच्छे से पता है वो भी इस फिल्म को इसके ग्रैंड स्केल और कमाल की एनीमेशन की वजह से एंजॉय करेंगे.ये कहानी हम पहले भी देख चुके है लेकिन इसे 3D में फिर से कहना अपने आप में एक कमाल का अनुभव है.

'महायोद्धा राम 3डी' के बारे में
'महायोद्धा राम 3डी' को रायजादा रोहित जयसिंह वैद ने अभिमन्यु सिंह और रूपाली सिंह ने कॉन्टिलो पिक्चर्स के तहत डायरेक्ट किया है. ये एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें कुणाल कपूर और मौनी रॉय ने कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है. जिम्मी शेरगिल, गुलशन ग्रोवर, रजा मुराद, सुचित्रा पिल्लई और मुकेश ऋषि ने भी मायथोलॉजिकल फिल्म में अपनी आवाज दी है.

Published at : 17 Oct 2025 06:04 PM (IST)
Diwali 2025 Mahayoddha Rama Mahayoddha Rama Ticket Offer
