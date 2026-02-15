महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव

हिंदी सिनेमा का महाशिवरात्रि पर्व से गहरा रिश्ता रहा है. बात चाहे स्क्रीन की हो या फिर स्टार्स की असल जिंदगी की, वे किसी न किसी तरह से भगवान शिव से जुड़े हैं. हिंदी सिनेमा में कई स्टार्स ने बाबा भोलेनाथ का किरदार निभाया है और कई गाने भी दिए हैं. ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता है? हिंदी और भोजपुरी दोनों सिनेमा के स्टार्स पावन पर्व पर फैंस को शुभकामनाएं दे रहे हैं.

अक्षय कुमार ने दी शुभकामनाएं

फिल्म 'ओएमजी-2' में भगवान शिव का रूप लेकर दर्शक को एंटरटेन करने वाले अक्षय कुमार ने महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं फैंस को दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे. ॐ नमः शिवाय. महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं. जय महाकाल.' वहीं जैकी श्रॉफ ने महादेव के मंत्र उच्चारण करती फोटो पोस्ट कर फैंस को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं.

भगवान शिव की कृपा हम सभी पर बनी रहे। 🙏

ॐ नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

जय महाकाल 🔱 pic.twitter.com/HT9hhJSd0J — Akshay Kumar (@akshaykumar) February 15, 2026





सोनू सूद ने महाशिवरात्रि के दिन उज्जैन महाकाल के दर्शन की पुरानी फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने दर्शन की बहुत प्यारी फोटोज अपनी पत्नी के साथ शेयर की हैं, जिसमें दोनों को बाबा के ध्यान में लीन देखा जा रहा है. फोटोज को उनके फैनपेज पर भी शेयर किया गया है. वहीं एक्ट्रेस किरण खेर और ईशा गुप्ता ने अपनी इंस्टास्टोरी के जरिए महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं.

किरण खेर ने महादेव की फोटो शेयर कर लिखा, "हर हर महादेव! समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं." वहीं ईशा ने बाबा के त्रिशूल की फोटो पोस्ट की है, जिस पर सिंदूर लगा है.

भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस में शामिल आम्रपाली दुबे ने भगवान शिव और मां पार्वती की बहुत प्यारी फोटो पोस्ट की है, जो उनके विवाह की है. फोटो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, 'महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं, ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.' वहीं, रानी चटर्जी ने अपनी फिल्म का पुराना गाना 'जैसे देवेला शिव जी गौरा के प्यार हो' शेयर किया है, जो कि शिव भक्ति गीत है. गीत में रानी भोलेनाथ से पति की लंबी आयु का वरदान मांग रही हैं.





छोटे पर्दे पर मां सीता का रोल निभा चुकी दीपिका चिखलिया ने मां सीता की फोटो शेयर कर महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं. वहीं टीवी की तुलसी ने भी एक नहीं बल्कि बैक-टू-बैक पोस्ट महाशिवरात्रि को लेकर पोस्ट किए हैं और पूरे देश की सुख और शांति के लिए पूजा की है.