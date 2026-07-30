महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, इन सितारों को मिलेगा सम्मान

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमहाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, रानी मुखर्जी समेत इन सितारों को मिलेगा सम्मान

महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, रानी मुखर्जी समेत इन सितारों को मिलेगा सम्मान

महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स 2025 के लिए सम्मानित होने वाली हस्तियों के नामों का ऐलान हो गया है. इस बार प्रसाद ओक, रानी मुखर्जी और सलीम खान समेत कई दिग्गजों को सम्मान दिया जाएगा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 30 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग ने 29 जुलाई को महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स का ऐलान कर दिया है. इस साल एक्टर-डायरेक्टर प्रसाद ओक, दिग्गज संगीतकार पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को खास सम्मान से नवाजा जाएगा.

खुशी के झूमे प्रसाद ओक
प्रसाद ओक को मराठी सिनेमा में उनके योगदान के लिए छत्रपति वी. शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. प्रसाद ओक ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए महाराष्ट्र सरकार और जूरी सदस्यों का धन्यवाद किया. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, प्रसाद ओक ने कहा, 'मैं इस सम्मान के लिए महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग की जूरी के सदस्यों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मैं वी. शांताराम जी के काम को देखते हुए और भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान से सीखते हुए बड़ा हुआ हूं. उनके नाम पर पुरस्कार मिलना मेरे लिए सचमुच बहुत गर्व और खुशी का पल है.'

ये भी पढ़ें:-ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश

प्रसाद ओक ने जताया आभार
उन्होंने आगे कहा, टमैं उन सभी डायरेक्टरों, प्रोड्यूसरों और सहयोगियों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ने के मौके दिए. मैं दर्शकों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके प्यार और हौसला-अफजाई ने मेरी यात्रा को आगे बढ़ाया है. मैं ये सम्मान अपने परिवार को समर्पित करता हूं, जो मेरे जीवन के हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे. ये सम्मान मुझे उसी जोश और ईमानदारी के साथ काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है.'

रानी मुखर्जी और सलीम खान को मिलेगा ये अवॉर्ड
वहीं, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर को छत्रपति वी. शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा मशहूर लेखक सलीम खान को राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार मिलेगा. इसके अलावा एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. 

पिछले साल इन सेलेब्स को मिले अवॉर्ड
बता दें कि पिछले साल एक्टर-डायरेक्टर महेश मांजरेकर को छत्रपति वी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला था. वहीं, एक्ट्रेस मुक्ता बर्वे को विशेष योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा एक्टर अनुपम खेर को 'लेट राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया, जबकि एक्ट्रेस काजोल को 'लेट राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवॉर्ड' दिया गया.

ये भी पढ़ें:-Box Office: बुधवार को 'जना नायकन' की सुस्त हुई रफ्तार, जानें- 'द ओडिसी' से 'धमाल 4' का हाल

और पढ़ें
Published at : 30 Jul 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Salim Khan Maharashtra State Film Awards 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, रानी मुखर्जी समेत इन सितारों को मिलेगा सम्मान
महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का ऐलान, इन सितारों को मिलेगा सम्मान
बॉलीवुड
Box Office Day 1 Live Updates: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भारत में धांसू शुरुआत, 12 बजे तक कलेक्शन 9 करोड़ के पार
Live Updates: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की भारत में धांसू शुरुआत, 12 बजे तक कलेक्शन 11 करोड़ के पार
बॉलीवुड
1 नहीं, 2-2 अवतार, 'रामायण' में डबल रोल में हैं रणबीर कपूर, ट्रेलर में दिखी झलक
'रामायण' में डबल रोल में हैं रणबीर कपूर, ट्रेलर में दिखी झलक
बॉलीवुड
'न फोन किया, न अंतिम संस्कार में आए अमिताभ बच्चन', दिवंगत कॉमेडियन मुकरी की बेटी का छलका दर्द
'न फोन किया, न अंतिम संस्कार में आए अमिताभ बच्चन', दिवंगत कॉमेडियन मुकरी की बेटी का छलका दर्द
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेलेट गन के इस्तेमाल पर लोकसभा में बवाल, कपिल सिब्बल ने पूछा- 'गृहमंत्री अमित शाह ने...'
पेलेट गन के इस्तेमाल पर लोकसभा में बवाल, कपिल सिब्बल ने पूछा- 'गृहमंत्री अमित शाह ने...'
दिल्ली NCR
दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 महीना, क्या-क्या होंगी शर्तें?
दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 महीना, क्या-क्या होंगी शर्तें?
इंडिया
22 राज्यों में तूफानी बारिश, यूपी-बिहार, दिल्ली समेत देश के लिए अलर्ट
22 राज्यों में तूफानी बारिश, यूपी-बिहार, दिल्ली समेत देश के लिए अलर्ट
स्पोर्ट्स
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
इंडिया
'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक
'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक
बिहार
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
इंडिया
'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट
'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget