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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड570% तक महंगे हो जाएंगे सिनेमा टिकट? महाराष्ट्र सरकार उठा सकती है बड़ा कदम!

570% तक महंगे हो जाएंगे सिनेमा टिकट? महाराष्ट्र सरकार उठा सकती है बड़ा कदम!

बीएमसी ने एंटरटेनमेंट टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे अब तक महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली. जबकि इसका AICWA ने विरोध किया था. अब इस मामले में बीएमसी ने AICWA को पत्र भेजा है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Nov 2026 12:06 PM (IST)
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सितंबर 2026 में चर्चा थी कि महराराष्ट्र की सरकार BMC द्वारा मनोरंजन कर में 570% की बढ़ोतरी को अप्रूव कर सकती है. अब एक बार फिर से ये चर्चाएं तूल पकड़ रही है. अगर ऐसा होता है तो सीधा असर दर्शकों की जेब पर पड़ेगा. ये पूरा मामला मुंबई के सिनेमा हॉल और परफॉर्मिंग आर्ट्स की जगहों के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स से जुड़ा हुआ है. हालांकि अभी इस मामले में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है. ऐसे में फिलहाल पुरानी दरें ही लागू रहेंगी.

महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी का इंतजार

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बता दें कि हाल ही में सिविक बॉडी ने 570 परसेंट तक इजाफा करने का सुझाव दिया था. हालांकि इस सुझाव पर फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने असहमति जताते हुए आपत्ति दर्ज कराई थी. इसके बाद बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) को जानकारी दी कि सरकार से मंजूरी ना मिलने तक नए रेट लागू नहीं किए जा सकते. 

बीएमसी ने हाल ही में प्रस्ताव रखा था कि एसी थिएटर्स में प्रत्येक शो पर 400 रुपये, बिना एसी वाले थिएटर्स में 90 रुपये और सिंगल-स्क्रीन एसी सिनेमाघरों में 200 रुपये तक बढ़ाए जाए. लेकिन, बीएमसी के इस प्रस्ताव का AICWA ने विरोध किया था. इसे लेकर AICWA अध्यक्ष डॉ. सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था. अब AICWA अध्यक्ष ने बताया है कि बीएमसी ने उन्हें एक पत्र भेजा है. 

BMC ने भेजा AICWA को पत्र

इस मामले में मिड डे से बात करते हुए डॉ. सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा, 'मुझे बीएसमी का एक पत्र मिला है. जिसमें बीएमसी ने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसकी इंचार्ज महाराष्ट्र की सरकार है. जबकि ये प्रपोजल बीएमसी ने ही दिया था.'

570% तक महंगे हो जाएंगे सिनेमा टिकट

बताया जा रहा है कि ये टोटल 570 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रपोजल है. यानी सिनेमा टिकट 570 फीसदी तक बढ़ सकते हैं. गुप्ता ने आगे बताया कि उनके द्वारा आपत्ति जताए जाने के 15 दिनों के भीतर ही उन्हें बीएसमी का जवाब मिल गया है. ये मामला ऐसे वक्त में चर्चा में है जब 2026 अपने अंतिम चरण में और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म 'किंग' एवं कई बड़ी हॉलीवुड फिल्में अगले महीने रिलीज होने जा रही हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
. Bollywood News
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