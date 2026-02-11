'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड डेब्यू को तैयार महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा, चार्ज की इतनी फीस

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है. वो महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई थीं. मोनालिसा की फोटो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी. उनकी कजरारी आंखें और मासूम चेहरा वायरल हो गया था. इसके बाद मोनालिसा की किस्मत बदल गई. वो रातों-रात स्टार बन गईं.

अब वो फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. मोनालिसा की इस फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. इस टीजर में मोनालिसा को बहुत पसंद किया गया. आइए जानते हैं इस फिल्म के लिए उन्होंने कितनी फीस चार्ज की.

मोनालिसा ने चार्ज की ये फीस

इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, मोनालिसा ने फिल्म के लिए 21 लाख रुपये चार्ज किए हैं. उन्होंने जब फिल्म साइन की थी तब एडवांस पेमेंट के तौर पर 1 लाख लिए थे.

View this post on Instagram A post shared by Satyam Raj (@travel.with.satyam)

मोनालिसा ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है. उन्होंने ट्रेनिंग ली. पढ़ाई भी की. मोनालिसा बॉलीवुड में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए हर वो चीज सीख रही हैं, जो उनके लिए जरुरी है. वो अफने लुक्स पर भी काम कर रही हैं.

मोनालिसा ने फिल्म के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा,'द डायरी आफ मणिपुर फिल्म में काम कर मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे हिंदी नहीं आती थी और मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूं. मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी. फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने पूरा सपोर्ट किया. मेरी फैमिली भी मेरे साथ खड़ी रही.'

मोनालिसा लगातार कर रहीं काम

मोनालिसा अब खूब काम कर रही हैं. वो ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसा कमाती हैं. उन्होंने कई ब्राइडल फोटोशूट भी करवाए हैं. उनके ग्लैमरस फोटोशूट वायरल रहते हैं. मोनालिसा म्यूजिक वीडियोज भी कर रही हैं. वो इंस्टाग्राम पर रील्स वीडियोज भी बनाती हैं. उन्होंने हाल ही में अनुपमा के वायरल डायलॉग पर वीडियो बनाया था. मोनालिसा के एक्सप्रेशन काफी पसंद किए गए थे.