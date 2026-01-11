हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल

मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल

Monalisa Debut Film: महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा की पहली फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पहला पोस्टर सामने आ गया है. ये पोस्टर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Jan 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

वायरल गर्ल मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. उनकी पहली फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पहला पोस्टर हाल ही में जारी किया गया. जिसने फिल्म को लेकर चर्चा तेज कर दी है. खास बात ये रही कि इस पोस्टर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद लॉन्च किया. ये पल फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए बेहद खास रहा.

मुख्यमंत्री ने किया पोस्टर रिलीज
फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के हाथों फिल्म का पोस्टर रिलीज होना टीम के लिए गर्व की बात है. इस मौके पर मोनालिसा भी मौजूद रहीं जो इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही हैं.

स्टारकास्ट और टीम की उपस्थिति
पोस्टर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद रही. इस मौके पर एक्टर अभिषेक त्रिपाठी, अमित राव, नागेश मिश्र, कशिश राजपूत, दीपक सूथा और विष्णु दुबे शामिल थे. इसके अलावा फिल्म के सह-निर्माता पंजाब सिंह मजीठिया, अमित चौहान, श्याम जी मिश्र और फिल्म से जुड़े कई अन्य सहयोगी भी मौजूद रहे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sanoj Mishra (@sanojmishra)

सनोज मिश्रा ने जताया आभार
सनोज मिश्रा ने अपने पोस्ट में सभी का आभार जताते हुए कहा कि इतने बड़े मंच पर फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज होना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का खास तौर पर धन्यवाद किया जिनके सहयोग से ये पल और भी यादगार बन गया.

फिल्म और मोनालिसा के लिए खास मौका
‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ को एक महत्वाकांक्षी फिल्म बताया जा रहा है. जिस पर लंबे समय से काम किया गया था. पोस्टर से ही इसके विषय और गंभीर कहानी की झलक मिलती है. मोनालिसा के फैंस के लिए यह फिल्म बेहद खास है क्योंकि इसी के साथ वो सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर फिल्मों में अपनी पहचान बनाने जा रही हैं.

लोगों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार
पोस्टर रिलीज के बाद फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. अब लोगों को फिल्म की रिलीज डेट और ट्रेलर का इंतजार है. माना जा रहा है कि ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ मोनालिसा के करियर की एक अहम शुरुआत साबित हो सकती है.

Published at : 11 Jan 2026 06:24 PM (IST)
Bollywood Monalisa The Diary Of Manipur
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
YRKKH: Maira के Birthday पर दादीसा ​​का surprise, खुशियों से भरा Poddar House
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद
Budget 2026: समंदर के रास्ते India की आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी | Paisa Live
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
बॉलीवुड
नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
शिक्षा
UPSC Exam 2026: UPSC परीक्षा केंद्रों पर अब होगी फेस रिकॉग्निशन, और कड़े हुए नियम
ट्रेंडिंग
Starbucks से लेकर पंजाबी फूड तक, बेटे ने तीसरी बार में की 12th पास तो पिता ने कर दी ग्रेंड पार्टी- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
