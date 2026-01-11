मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल

वायरल गर्ल मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रही हैं. उनकी पहली फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पहला पोस्टर हाल ही में जारी किया गया. जिसने फिल्म को लेकर चर्चा तेज कर दी है. खास बात ये रही कि इस पोस्टर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद लॉन्च किया. ये पल फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए बेहद खास रहा.

मुख्यमंत्री ने किया पोस्टर रिलीज

फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया पर इस खास मौके की जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के हाथों फिल्म का पोस्टर रिलीज होना टीम के लिए गर्व की बात है. इस मौके पर मोनालिसा भी मौजूद रहीं जो इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रही हैं.

स्टारकास्ट और टीम की उपस्थिति

पोस्टर लॉन्च इवेंट में फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद रही. इस मौके पर एक्टर अभिषेक त्रिपाठी, अमित राव, नागेश मिश्र, कशिश राजपूत, दीपक सूथा और विष्णु दुबे शामिल थे. इसके अलावा फिल्म के सह-निर्माता पंजाब सिंह मजीठिया, अमित चौहान, श्याम जी मिश्र और फिल्म से जुड़े कई अन्य सहयोगी भी मौजूद रहे.

सनोज मिश्रा ने जताया आभार

सनोज मिश्रा ने अपने पोस्ट में सभी का आभार जताते हुए कहा कि इतने बड़े मंच पर फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज होना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का खास तौर पर धन्यवाद किया जिनके सहयोग से ये पल और भी यादगार बन गया.

फिल्म और मोनालिसा के लिए खास मौका

‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ को एक महत्वाकांक्षी फिल्म बताया जा रहा है. जिस पर लंबे समय से काम किया गया था. पोस्टर से ही इसके विषय और गंभीर कहानी की झलक मिलती है. मोनालिसा के फैंस के लिए यह फिल्म बेहद खास है क्योंकि इसी के साथ वो सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर फिल्मों में अपनी पहचान बनाने जा रही हैं.

लोगों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार

पोस्टर रिलीज के बाद फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. अब लोगों को फिल्म की रिलीज डेट और ट्रेलर का इंतजार है. माना जा रहा है कि ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ मोनालिसा के करियर की एक अहम शुरुआत साबित हो सकती है.