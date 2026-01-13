महाकुंभ की हर्षा रिछारिया ने धर्म की राह छोड़ने का ऐलान किया, कहा- मैं सीता नहीं हूं

महाकुंभ से इंफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया बहुत फेमस हो गई थीं. उन्होंने धर्म की राह चुनी थी और पिछले एक साल से वो इस पर चलने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि, अब उन्होंने धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है. हर्षा ने कहा कि उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की.

हर्षा रिछारिया ने छोड़ा धर्म

हर्षा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कहा, 'प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी, जो अब खत्म हो रही है, या खत्म होने को है. एक साल में मैंने काफी विरोध का सामना किया है. प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा था कि अब खत्म होगा, महाकुंभ के बाद खत्म होगा. लेकिन मैंने धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो कुछ भी करने की कोशिश की मेरा विरोध हुआ. मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं कोई चोरी नहीं कर रही थी, मैं कोई रेप नहीं कर रही थी. मैं जो भी धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे रोका गया.'

'मेरा चरित्र हनन किया गया'

आगे उन्होंने कहा, 'मेरा मनोबल तोड़ा गया. जिनको लगता है कि मैंने महाकुंभ के जरिए धर्म को धंधा बनाकर करोड़ों रुपये छाप लिए. मैं आज बहुत उधारी में हूं. इस रास्ते में आने से पहले में एक एंकर थी. मैं बहुत प्राउड थी, बहुत खुश भी थी. अच्छा खासा पैसा कमा रही थी. सबसे बड़ी बात किसी का साथ भी नहीं है. मुझे रोका गया है. विरोध किया गया. माघ मेले में भी मेरे साथ ऐसा हुआ और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो तो उसका चरित्र हनन कीजिए. फिर तो वो टूटेगी ही. आप अपना धर्म अपने पास रखिए, मैं मां सीता नहीं हूं जो अग्नि परीक्षा दूंगी. मैंने जो अग्नि परीक्षा देनी थी वो दे दी. अब माघ मेले में मौनी अमावस्या में मैं स्नान करूंगी और जो मैंने धर्म की राह पर चलने का संकल्प किया था, उसे विराम दूंगी. वापस अपना पुराना काम करूंगी.