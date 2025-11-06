स्टार बन गई हैं महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा, एक्टिंग के साथ-साथ इंटरनेट पर उड़ा रही हैं गर्दा
Maha Kumbh Viral Girl: महाकुंभ से एक्टिंग में कदम रखने वाली मोनालिसा भोसले अब सोशल मीडिया स्टार भी बन गई हैं. जहां हर दिन उनकी खूबसूरत तस्वीरें वायरल होती रहती हैं.
महाकुंभ 2025 में माला बेचने वाली सिंपल सी लड़की मोनालिसा भोसले आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. कुंभ में उनकी सादगी और कजरारी आंखों ने लोगों को ऐसा दीवाना बनाया कि अब वो सीधे ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री ले चुकी हैं. जल्द ही वो फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' में एक्टिंग करती हुई भी नजर आएंगी. हालांकि मोनालिसा सिर्फ एक्टिंग ही नहीं इंटरनेट पर भी अपने लुक से बवाल मचाती हैं. कुछ ही वक्त में उन्हें सोशल मीडिया क्वीन का टैग भी मिल चुका है.
सोशल मीडिया पर तगड़ी है मोनालिसा की फैन फॉलोइंग
मोनालिसा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं. हर दिन वो फैंस के साथ अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं. मोनालिसा कई बड़े ब्रांड्स के लिए फोटोशूट और रैंप वॉक भी कर चुकी हैं. जिन्हें यूजर्स ने खूब पसंद भी किया हैं. मोनालिसा की मेहनत देखकर कुछ ही महीनें में इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी हो गई है. उनकी हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं.
View this post on Instagram
इंदौर से महाकुंभ आई थीं मोनालिसा
मोनालिसा मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से अपने परिवार के साथ रुद्राक्ष की माला बेचने महाकुंभ में आई थी. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुंभ उनके लिए बॉलीवुड का रास्ता खोल देगा. अब मोनालिसा का लुक काफी बदल चुका है. वो पहले से ज्यादा सुंदर, ग्लैमरस और फिट दिखने लगी है. सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके लुक की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं.
View this post on Instagram
क्या है मोनालिसा की डेब्यू फिल्म की कहानी?
मोनालिसा की डेब्यू फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' डायरेक्टर सनोज मिश्रा बना रहे हैं. ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है. जो एक जवान लड़की के इर्द–गिर्द घूमेगी. फिल्म के जरिए मणिपुर में हुई हिंसा को भी दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा. खबरों के अनुसार फिल्म में मोनालिसा के अलावा फिल्म में राजकुमार राव के भाई अमित राव, दिनेश त्रिवेदी और अभिषेक त्रिपाठी जैसे कलाकार नजर आएंगे.
ये भी पढ़ें -
नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की टूटी शादी! चार साल बाद कपल ने दी तलाक अर्जी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL