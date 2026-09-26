छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक रामायण को कई वर्जन में दिखाया गया है. नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' भी इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है, तो 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' भी सिनेमाघरों मेंआ गई है. लेकिन यह फिल्म अपनी कहानी के अलावा दूसरी वजहों से भी ऑनलाइन खूब चर्चा में.

दर्शक इसकी कास्टिंग, विज़ुअल इफेक्ट्स और कुल मिलाकर इसके प्रोडक्शन पर सवाल उठा रहे हैं।. हाल ही में सामने आए एक पोस्टर ने चर्चा को और बढ़ा दिया है. दरअसल पोस्टर में वानर चश्मा पहने नजर आ रहा है.

महाकाव्य श्री रामायण कथा' के पोस्ट में चश्मा पहने दिखा वानर

सोशल मीडिया पर 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के पोस्टर खूब चर्चा में हैं, लेकिन एक पोस्टर में दिखाए गए एक खास किरदार ने दर्शकों को चौंका दिया. सुग्रीव वाले एक पोस्टर में, एक वानर को इंसानी रूप में चश्मा पहने हुए दिखाया गया है.

सोशल मीडिया पर उड़ा फिल्म का मजाक

यूजर्स द्वारा ये नोटिस किए जान पर अब सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर मज़ाक का दौर शुरू हो गया है. कई यूजर्स ने त्रेता युग में चश्मे के होने पर सवाल उठाए जबकि कुछ ने पोस्टर का मजाक उड़ाया. एक ने लिखा, "त्रेता युग में भी चश्मा लगाते थे?" दूसरे ने कमेंट किया, "त्रेता युग में पहली बार चश्मा देखा." एक ने कहा, "ये कैसी वानर सेना है इवोल्यूशन कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है?" एक एक्स यूज़र ने लिखा, "वह टाइम ट्रैवलर है... त्रेता युग में गया था." एक और एक्स यूजर ने लिखा, "त्रेता युग में वानर सेना ने चश्मा पहन रखा है भाई, कैसी फिल्म बनाई है."

Treta yug me bhi chashma lagate the 😭 pic.twitter.com/vWsX0L9QJA — dk (@thefilmyyguyy) September 24, 2026

















महाकाव्य श्री रामायण कथा' के बारे में

'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में श्री राम की कहानी को शाश्वत नाम के एक युवा लड़के के नजरिए से दिखाया गया है। फिल्म की ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, भगवान हनुमान एक ऋषि का रूप धारण करते हैं और उस लड़के को श्री राम का जीवन और उनकी यात्रा सुनाते हैं. इस फिल्म का मकसद नई पीढ़ी को इस महाकाव्य से परिचित कराना है, साथ ही इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बनाए रखना है.

इस फिल्म में अंजलि अरोड़ा ने सीता और देव शर्मा ने राम की भूमिका निभाई है. शील वर्मा लक्ष्मण, निर्भय वाधवा हनुमान और रजनीश दुग्गल रावण के किरदार में हैं.