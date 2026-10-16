'उसे सजा मिलनी चाहिए...', 'महाभारत' फेम गजेंद्र चौहान ने इमरान खान को कहा-'देशद्रोही'!

बॉलीवुड एक्टर और आमिर खान के भांजे इमरान खान सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से चर्चा में हैं. उन्हें लेकर विवाद काफी गहरा गया है कि उनके पास इंडिया की नागरिकता ना होने के बाद भी वो इस तरह के प्रोटेस्ट में क्यों शामिल हुए? इसकी वजह से एक्टर को 28 अक्तूबर तक वापस जाने का नोटिस भी दिया गया है. इसी बीच अब 'महाभारत' के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान ने उन पर गुस्सा निकाला है और उनके खिलाफ सजा की मांग की है.

एक्टर गजेंद्र चौहान ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत की और इस दौरान सीजेपी प्रोटेस्ट के साथ ही इमरान खान को लेकर हो रहे विवाद पर बात की. उनका मानना है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होकर इमरान खान ने जुर्म किया है और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए. गजेंद्र कहते हैं कि उन्हें 12 दिनों का अल्टीमेटम नहीं देना चाहिए बल्कि 24 घंटे में ही इंडिया से रवाना कर देना चाहिए.

इमरान खान को गजेंद्र चौहान ने बताया 'गुनहगार'

गजेंद्र चौहान ने इमरान खान को लेकर कहा, 'इमरान खान का मुद्दा काफी चर्चा में है. मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई जरूर है, जिसकी वजह से सरकार ने इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. इमरान खान ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) के कार्ड पर इंडिया में रह रहा है. ऑरिजिनली मालूम पड़ा है कि वो एक अमेरिकन सिटिजन है और यहां पर रह रहा था. क्योंकि मुझे लगता है कि उसे प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए था. क्योंकि के कानून के खिलाफ है. कोई भी ओसीआई कार्ड पर इंडिया में रहता है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वोटिंग नहीं कर सकता और प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है.'

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24 घंटे में वापस भेज देना चाहिए...

गजेंद्र चौहान आगे कहते हैं, 'अगर उसने किया है तो उसे जरूर सजा होनी चाहिए. बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो गुनहगार की श्रेणी में आता है. आपने गुनाह किया है और गुनाह की सजा तो होती ही है. बल्कि भारतीय सरकार से ये कहूंगा कि इतना लंबा समय क्यों दिया जा रहा है. जहां 12 दिन दिए जा रहे हैं क्यों ना इसे 24 घंटे में वापस भेज देना चाहिए. ऐसे देश के खिलाफ काम करने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है. इसलिए उन्हें देश से बाहर 24 घंटे में ही वापस भेज देना चाहिए.'

#WATCH | Mumbai: On the Indian government’s decision regarding Imran Khan’s detention and departure from India, actor Gajendra Chauhan says, "...Imran Khan has been residing in India on an Overseas Citizen of India (OCI) card, while it has come to light that he is, in fact, an American citizen. He should not have participated in the protests, as doing so is against the law. Anyone living in India on an OCI card is prohibited from contesting elections, voting, or participating in protests. If he has done so, he must certainly be held accountable...I would even ask the Indian government: why is he being granted such a long period—12 days—before deportation? Why not deport him within 24 hours? There is no place in this society or this country for individuals who act against the nation or society. Therefore, I strongly advocate for his immediate deportation—within 24 hours...in my view, such individuals should be categorised as traitors, and the appropriate punishment is immediate deportation..." — ANI (@ANI) October 16, 2026

इमरान खान को कहा- देशद्रोही...

इमरान खान की सफाई कि वो इसमें प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए नहीं गए थे बल्कि देखने के लिए गए थे तो इस पर गजेंद्र चौहान ने रिएक्शन देते हुए कहा, 'प्रोटेस्ट में आप जाएं आप उनका साथ दें तो भी आप गुनहगार हैं. देखिए आप जिस ओसीआई कार्ड पर इंडिया में रह रहे हैं उस पर प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हैं. आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कानून का उल्लंघन है और मैं तो मानता हूं कि ये देशद्रोहियों की कैटेगरी में आना चाहिए. इसमें सजा यही है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस भेज देना चाहिए.'

इसके साथ ही गजेंद्र चौहान ने अपने बयान में इमरान खान को सपोर्ट ना करने की बात कही है. उनका मानना है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गलत हैं. भले ही इंडिया में फिल्मों में काम किया है लेकिन वो गलत हैं.

सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होने पर क्या बोले थे इमरान खान

इमरान खान सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे तो उन्होंने ANI से बात करते हुए बताया था कि वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी के लिए कुछ कहने आए हैं. उन्होंने क्लियर किया था कि एक नागरिक के तौर पर वो वहां पर सिर्फ देखने के लिए गए थे कि क्या हो रहा है? इस दौरान उन्हें मुंबई पुलिस ने डिटेन भी किया था. लेकिन बाद में छोड़ दिया था.