रूपा गांगुली अपने दौर की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेज में से एक रही हैं. उन्होंने हिंदी के साथ-साथ कई बंगाली फिल्मों में काम किया है. बीआर चोपड़ा के टीवी शो 'महाभारत' में द्रौपदी का किरदार निभाकर वो घर-घर में मशहूर हुईं. रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से काफी चर्चा में हैं. आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था.

1992 में की मैकेनिकल इंजीनियर से शादी

'महाभारत' में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपा गांगुली ने अपनी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. उन्होंने 1992 में मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुबो मुखर्जी से शादी की थी. शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया और पति के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गईं. दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन शादी के कुछ समय बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां आने लगीं.

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तीन बार किया आत्महत्या का प्रयास

शादी के बाद रूपा गांगुली अपने पति ध्रुबो मुखर्जी से इतना परेशान हो गईं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया. रियलिटी शो 'सच का सामना' में एक्ट्रेस ने खुद ये बात कबूल की थी. रूपा गांगुली ने बताया था कि उन्होंने एक बार नहीं, बल्कि तीन बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा था, 'मैंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थीं, लेकिन मैं हर बार बच जाती थीं. हर बार भगवान ने मुझे बचा लिया.'

रूपा गांगुली को घर खर्च के लिए पैसे नहीं देते थे ध्रुबो मुखर्जी

रूपा गांगुली ने ये भी बताया था कि ध्रुबो शादी के बाद उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसे तक नहीं देते थे. समय के साथ रूपा गांगुली और ध्रुबो मुखर्जी के रिश्तों में दूरियां बढ़ती गईं. करीब 14 साल साथ रहने के बाद 2007 में दोनों अलग हो गए और जनवरी 2009 में उनका ऑफिशियल डिवोर्स हो गया.

एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी रहीं रूपा गांगुली

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, पति ध्रुबो मुखर्जी से अलग होने के बाद रूपा गांगुली अपने से 13 साल छोटे सिंगर प्रेमी दिब्येंदु के साथ अपने मुंबई के फ्लैट में रहती थीं. कुछ समय बाद रूपा, दिब्येंदु से भी अलग हो गईं. हालांकि, जब वो दिब्येंदु के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थीं तब पति से उनका तलाक नहीं हुआ था. टीवी रियलिटी शो 'सच का सामना' में उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था.

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