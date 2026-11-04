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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकभी जर्नलिस्ट थे 'महाभारत' बनाने वाले बीआर चोपड़ा, इन फिल्मों से भी बनाई पहचान

कभी जर्नलिस्ट थे 'महाभारत' बनाने वाले बीआर चोपड़ा, इन फिल्मों से भी बनाई पहचान

'महभारत' जैसे ऐतिहासिक धारावाहिक के प्रोड्यूसर बीआर चोपड़ा की आज 18वीं डेथ एनिवर्सरी है. महाभारत के अलावा उन्होंने कई फिल्मों से भी दर्शकों के बीच पहचान बनाई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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भारत के दिग्गज डायरेक्टर्स में शुमार बीआर चोपड़ा ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई थीं, हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा याद ऐतिहासिक धारावाहिक 'महाभारत' के लिए किया जाता है. आज इस दिग्गज डायरेक्टर की 18वीं डेथ एनिवर्सरी है. आइए इस मौके पर उनकी कुछ खास बातें जानते हैं.

कभी जर्नलिस्ट थे बीआर चोपड़ा

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बीआर चोपड़ा का पूरा नाम बलदेव राज चोपड़ा था. उनका जन्म 22 अप्रैल 1914 को लाहौर में हुआ था जो विभाजन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना. उनके पिता पंजाब प्रांत में पीडब्ल्यूडी कर्मचारी थे. बीआर चोपड़ा ने इंग्लिश लिटरेचर में एम.ए. की पढ़ाई की थी और फिर वो 'सिने हेराल्ड' पत्रिका में बतौर फिल्म जर्नलिस्ट काम करने लगे. उन्होंने ये नौकरी 1944 से 1947 तक की.

पहली फिल्म फ्लॉप होने से बुरी तरह टूटे

भारत विभाजन के दौरान बीआर चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे हालांकि दंगे ज्यादा भड़कने के बाद फिल्म पूरी नहीं हो पाई. उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया और फिर बाद में बलदेव राज चोपड़ा ने मुंबई का रुख किया. इसके बाद बलदेव ने साल 1948 में आई फिल्म 'करवट' बनाई. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और इस असफलता ने बीआर चोपड़ा को बड़ा झटका दिया. इससे वो बुरी तरह टूट गए थे. 

इन बॉलीवुड फिल्मों से बनाई पहचान

डायरेक्टर के रूप में बलदेव की पहली हिट फिल्म 'अफसाना' थी जो 1951 में रिलीज हुई. उन्होंने आगे जाकर 'नया दौर', 'पति, पत्नी और वो', 'साधना', 'कानून', 'गुमराह', 'हमराज', इंसाफ का तराजू', 'निकाह', 'एक ही रास्ता' और 'अवाम' जैसी फिल्मों से भी पहचान बनाई. चोपड़ा साहब ने कई फिल्मों के लिए बतौर डायरेक्टर काम किया तो कई फिल्मों के लिए बतौर प्रोड्यूसर. 

'महाभारत' को मिली गजब की लोकप्रियता

सिल्वर स्क्रीन पर काफी सफलता और लोकप्रियता हासिल करने के बाद बलदेव राज चोपड़ा ने छोटे पर्दे पर भी अपनी किस्मत आजमाई और यहां भी उन्हें गजब की लोकप्रियता और सफलता हासिल हुई. उन्होंने 1988 के ऐतिहासिक धारावाहिक महाभारत का निर्माण किया और इसके डायरेक्टर उनके बेटे रवि चोपड़ा थे. ये धारावाहिक घर-घर में काफी पसंद किया गया. इसे बनाने में तब 9 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. बीआर चोपड़ा का 94 साल की उम्र में 4 नवंबर 2008 को मुंबई में निधन हो गया था. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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BR Chopra
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