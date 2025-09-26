बॉलीवुड और क्रिकेट का हमेशा से कनेक्शन रहा है. कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने क्रिकेटर्स से शादी की है और एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं. आए दिन भी क्रिकेटर्स के नाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ते रहते हैं. 90 के दशक में बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी एक क्रिकेटर का नाम जुड़ा था. ये क्रिकेटर माधुरी के प्यार में दीवाना था और शादी भी करना चाहता था लेकिन परिवार की वजह से ये शादी नहीं हो पाई.

माधुरी के प्यार में दीवाने जिस क्रिकेटर की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अजय जडेजा हैं. अजय एक समय पर माधुरी के प्यार में दीवाने थे. दोनों ने शादी करने तक का प्लान कर लिया था, मगर ये हो नहीं पाया.

शूट के दौरान हुई थी मुलाकात

माधुरी दीक्षित और अजय जडेजा की लव स्टोरी की शुरुआत तब हुई थी जब दोनों अपने करियर के पीक पर थे. इन दोनों की मुलाकात एक शूट के दौरान हुई थी. जहां पर दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई. जडेजा उस समय बॉलीवुड में कदम रखने की कोशिश कर रहे थे. माधुरी ने उस समय अजय की बॉलीवुड की एंट्री करवाने में मदद भी की थी. मगर उसी समय अजय के करियर में मुश्किल समय आया. उनपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था जिसके बाद उनपर 5 साल का बैन लगा दिया गया था. इसके बाद उनका रिश्ता टिक नहीं पाया.

अजय के परिवार को नहीं था रिश्ता स्वीकार

अजय जडेजा और माधुरी दीक्षित का रिश्ता क्रिकेटर की फैमिली को पसंद नहीं था. अज. राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और माधुरी नॉर्मल फैमिली से थीं इस वजह से उनकी फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था. जब अजय पर मैच फिक्सिंग का विवाद हुआ तो माधुरी की फैमिली ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया. जिसके बाद आखिर में दोनों को अलग होना पड़ा. अजय से अलग होने के बाद माधुरी बुरी तरह टूट गई थीं. फिर उन्होंने उसी साल श्रीराम नेने से शादी कर ली थी और विदेश जाकर बस गई थीं.

ये भी पढ़ें: इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन पाने वाले Diljit Dosanjh की 'अमर सिंह चमकीला' सहित ये फिल्में भी हैं मस्ट वॉच, OTT पर यहां हैं अवेलेबल