'धुरंधर' पर फिदा हुए मधुर भंडारकर, दीपिका पादुकोण और यामी गौतम ने भी किया जबरदस्त रिव्यू

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. इंटरनेट पर आदित्य धर के निर्देशन की खूब तारीफ हो रही है. सारा अर्जुन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और राकेश बेदी अभिनीत इस फिल्म ने बॉलीवुड के जानी-मानी हस्तियों को प्रभावित किया है.

फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड सितारे भी खुद को मूवी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए. सितारे लगातार अपने-अपने सोशल अकाउंट पर फिल्म का रिव्यू कर रहे हैं. सितारों ने इसे 'एक धमाकेदार और रोमांचक सफर' बता रहे हैं.

मधुर भंडारकर ने लिखा पोस्ट

फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर मधुर भंडारकर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर फिल्म का रिव्यू किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'धुरंधर देखी. यह बेहद विस्फोटक, रोमांचकारी सफर था! यह एक तनावपूर्ण, मनोरंजक जासूसी थ्रिलर है, जिसने मुझे शुरू से अंत तक अपनी सीट से उठने नहीं दिया. एक फिल्म में लंबे समय के बाद सभी कास्ट अपने द्वारा निभाए गए किरदारों की तरह दिखे,जिससे उनकी भूमिकाओं में यथार्थवाद और प्रामाणिकता आई.

Watched #Dhurandhar, and what an explosive, thrilling ride it was! It’s a tense, gripping spy thriller that had me on the edge of my seat from start to finish. After a long time in a film, all the actors looked like the characters they portrayed, bringing realism and authenticity… — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) December 7, 2025

आगे मधुर भंडाकर ने फिल्म से जुड़े कलाकारों की प्रशंसा की. उन्होंने आगे लिखा,'रणवीर सिंह हमजा के रूप में उग्र, रोमांचक और शानदार हैं. संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, माधवन और सारा अर्जुन भी शानदार हैं. राकेश बेदी मेरे लिए एक सीक्रेट पर्सन थे. मैंने कभी उनकी कल्पना एक खतरनाक राजनेता के रूप में नहीं की थी. अक्षय खन्ना बाप रे एकदम खतरनाक, दुर्जेय अपराधी सरगना के रूप में पूरी तरह से शो चुराने में सफल रहे. एकदम प्योर मास्टरक्लास एक्टिंग.'

View this post on Instagram A post shared by Yami Gautam Dhar (@yamigautam)

यामी गौतम ने बरसाया प्यार

मधुर भंडाकर से पहले यामी गौतम ने भी फिल्म देखने के बाद रिव्यू किया था. उन्होंने अपने सोशल पोस्ट में लिखा, 'आज धुरंधर दिवस है. आज बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं, कई दिल एक साथ धड़क रहे हैं, आप लोग अपनी शक्ति में धुरंधर हैं. धुरंधर 2025 का विदाई गिफ्ट नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हम सभी इसे 2026 के स्वागत के रूप में देखेंगे. अब यह आपकी फिल्म है, दर्शकों.'





दीपिका ने भी किया रिव्यू

दीपिका पादुकोण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'धुरंधर' को रिव्यू किया. उन्होने अपने पोस्ट में लिखा था, 'धुरंधर देखी गई है और उन 3.34 घंटों का हर मिनट देखने लायक है. तो अपने आप पर एक एहसान करो और अभी सिनेमा हॉल पहुंचो. आगे एक्ट्रेस ने एक किस इमोजी के साथ अपने पति के लिए लिखा, 'रणवीर सिंह, मुझे तुम पर बहुत गर्व है.'