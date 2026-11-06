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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं लाइफ प्रेशर नहीं लेता दूसरों को देता हूं...', 'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान, बताया रिलीज में क्यों हो रही देरी?

'मैं लाइफ प्रेशर नहीं लेता दूसरों को देता हूं...', 'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान, बताया रिलीज में क्यों हो रही देरी?

अभिनेता सलमान खान ने अपनी फिल्म 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर फिल्म की रिलीज में देरी का कारण बताया. साथ ही लाइफ प्रेशर के सवाल पर भी शानदार जवाब दिया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Nov 2026 06:33 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. फिल्म का ट्रेलर आ चुका है और ये मूवी अगले महीने थिएटर्स में रिलीज होगी. शुक्रवार को सलमान ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शिरकत की और बताया कि आखिर फिल्म की रिलीज में देरी क्यों हो रही है? फिल्म का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार है. पहले फिल्म के जनवरी, फिर अप्रैल और फिर जून 2026 में भी रिलीज किए जाने की चर्चा थी.

फिल्म की रिलीज में क्यों हो रही देरी?

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ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान से एक महिला जर्नलिस्ट द्वारा पूछा गया था, 'फिल्म की रिलीज डेट आगे पीछे हो रही है इसका प्रेशर है और लाइफ का भी प्रेशर है?' इस पर सलमान ने कहा, 'लाइफ का जो प्रेशर है ना वो डेट ना बहुत आगे जा रही है. इसका (फिल्म की रिलीज डेट) थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है. क्योंकि हमारा वीएफएक्स अभी तक नहीं हुआ है. तो इसमें किसी और का हाथ नहीं है. हम फैंस के लिए बेस्ट फिल्म लाना चाहते हैं. मेरी लास्ट फिल्म थी सिकंदर.' सलमान की सिकंदर वाली बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं.

सलमान बोले- 'मैं लाइफ का प्रेशर नहीं लेता, दूसरों को देता हूं...', 

सलमान खान से आगे जर्नलिस्ट ने कहा, 'मैं ये पूछ रही थी कि लाइफ का भी एक प्रेशर होता है.' इस पर अभिनेता ने अपने ही अंदाज में शानदार जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मैं लाइफ का प्रेशर दूसरों को देता हूं, खुद नहीं लेता हूं.'

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?

सलमान खान की फिल्म का पूरा नाम 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' है. ये मूवी साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है. इसमें अभिनेता ने कर्नल बिक्कुमला संतोष बाबू का किरदार निभाया है. सलमान खान ने खुद ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की रिलीज डेट बता दी. उन्होंने कहा कि ये फिल्म 4 दिसंबर को आ रही है. इसका डायरेक्शन अपूर्व लखिया ने किया है. सलमान के अपोजिट लीड रोल में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 06:33 PM (IST)
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