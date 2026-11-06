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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान का दिखा स्वैग, काला चश्मा पहनकर छाए भाईजान

'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान का दिखा स्वैग, काला चश्मा पहनकर छाए भाईजान

एक्टर सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वहीं, ट्रेलर लॉन्च इवेंट से सलमान खान ने महफिल लूट ली. उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 06:00 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें सलमान खान का दमदार अवतार देखने को मिला. 

हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट का आयोजन किया गया, जहां सलमान खान अपने खास अंदाज में नजर आए. इवेंट से उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें उनका स्वैग देखने को मिल रहा है.

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'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान का दिखा स्वैग
ट्रेलर लॉन्च इवेंट से सलमान खान की कई शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश अंदाज देखने को मिल रहा है. लुक की बात करें तो भाईजान डेनिम के साथ ब्लैक कलर की फुल स्लीव टी-शर्ट पहने नजर आए.  

मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान का दिखा स्वैग, काला चश्मा पहनकर छाए भाईजान

इसके साथ उन्होंने काला चश्मा लगाया हुआ था, जो उनके लुक को और भी खास बना रहा था. डैशिंग लुक में सलमान खान ने पैपराजी को खूब पोज भी दिए हैं.

मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान का दिखा स्वैग, काला चश्मा पहनकर छाए भाईजान

चित्रांगदा सिंह ने की शिरकत
फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वो भी अपने स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं. उन्होंने लाइट कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी थी. जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी.

इस दौरान उन्होंने पैपराजी को जमकर पोज दिए और कैमरे के सामने कई शानदार तस्वीरें क्लिक करवाईं. इवेंट में उनका लुक भी लोगों का ध्यान खींचता नजर आया. सलमान खान के साथ चित्रांगदा की मौजूदगी ने इस इवेंट को और खास बना दिया.

मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान का दिखा स्वैग, काला चश्मा पहनकर छाए भाईजान

'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और टीम मौजूद रही. सभी ने फिल्म के पोस्टर के सामने खड़े होकर तस्वीरें क्लिक करवाई है.

मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च पर सलमान खान का दिखा स्वैग, काला चश्मा पहनकर छाए भाईजान

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के अलावा फिल्म में मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, जेन शॉ, अभिलाष चौधरी, विपिन भारद्वाज, हीरा सोहल और अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है.

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के बारे में
फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई ऐतिहासिक और हिंसक झड़प पर आधारित है. फिल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
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