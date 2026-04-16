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क्या सलमान खान की 'मातृभूमि' थिएटर्स नहीं सीधे ओटीटी पर होगी रिलीज? जानें रूमर्स का सच

Maatrubhumi: सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर रूमर्स फैले हुए हैं कि ये थिएटर्स की बजाय ओटीटी पर सीधे रिलीज होगी. चलिए यहां इन रूमर्स का सच जनाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Apr 2026 12:25 PM (IST)
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सलमान खान की देशभक्ति पर बेस्ड फिल्म मातृभूमि की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में सलमान खान की इस मच अवेटेड फिल्म से चीन से जुड़े रेफरेंट को हटाए जाने की खबरें सामने आईं थीं. इसी के बाद से रूमर्स फैल गए कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के बजाय सीधे ओटीटी पर आ सकती है. वहीं अब प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने इन अफवाहों की सच्चाई बताई है.

मातृभूमि क्या थिएटर नहीं ओटीटी पर होगी रिलीज?
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने मातृभूमि के सिनेमाघरों की बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की अटकलों को खारिज किया है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया, “सलमान एक मेगा स्टार हैं और उन्होंने 'मातृभूमि' को ग्रैंड स्केल पर बनाया है. यह बड़े पर्दे के लिए बनी फिल्म है, इसलिए वे और निर्देशक अपूर्वा लखिया फिल्म से जुड़े मुद्दों के सुलझने के बाद इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए कमिटेड हैं.”

वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री के एक अन्य जानकार ने बताया, “कुछ लोगों में यह गलत धारणा है कि ओटीटी पर कोई सेंसरशिप नहीं होती. इसलिए, उन्हें लगता है कि अगर सलमान खान सिनेमाघरों में रिलीज न करने का ऑप्शन चुनते हैं, तो वे बिना किसी समस्या के फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर पाएंगे. हालांकि, ऐसा नहीं है. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सीधे रिलीज होने वाली हर फिल्म को किसी भी थिएटर फिल्म की तरह ही सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. इसलिए, सीधे ओटीटी पर रिलीज होने के लिए भी, फिल्म को जनता के सामने पेश करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी है.”

ये भी पढ़ें-'मातृभूमि' की रिलीज अटकी? सेंसर बोर्ड को अब तक नहीं भेजी गई सलमान खान की फिल्म

मातृभूमि के बारे में
सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा 'मातृभूमि' में अब तक कई बदलाव हुए हैं. मार्च तक फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था और खबरों के मुताबिक यह गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई रियल झड़प से इंस्पायर थी. लेकिन अब, प्रोजेक्ट ने एक नया मोड़ ले लिया है इसका टाइटल बदल दिया गया है, चीन और गलवान घाटी के रेफरेंस हटा दिए गए हैं, और बताया जा रहा है कि टीम बड़े पैमाने पर रीशूट कर रही है.

सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा निर्मित और अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'मातृभूमि' में सलमान खान एक भारतीय सेना कर्नल की भूमिका में हैं. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी हैं.. फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें:-सलमान खान की 'मातृभूमि' 40 प्रतिशत फिर से हुई शूट, फिल्म में हुए बड़े बदलाव, जानिए वजह

 

 

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Published at : 16 Apr 2026 12:04 PM (IST)
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SALMAN KHAN Maatrubhumi
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