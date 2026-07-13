सलमान खान की 'मातृभूमि' इस साल नहीं होगी रिलीज? जानें- कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMaatrubhumi Release Date: सलमान खान की 'मातृभूमि' इस साल नहीं होगी रिलीज? जानें- कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक?

Maatrubhumi Release Date: सलमान खान की 'मातृभूमि' इस साल नहीं होगी रिलीज? जानें- कब देगी सिनेमाघरों में दस्तक?

Maatrubhumi Release Date: सलमान खान स्टारर 'मातृभूमि' मच अवेटेड फिल्म है. वहीं फिल्म की रिलीज को लेकर अब एक बड़ा अपडेट आया है. यहां जानत सकते हैं ये कब रिलीज हो सकती है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.  इस फिल्म की अनाउंसमेंट पहले 'बैटल ऑफ़ गलवान' के तौर पर की गई थी. लेकिन इस साल की शुरुआत में इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया गया. यह फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 के टकराव पर बेस्ड है. वहीं हाल ही में दोनों देशों के संबंध बेहतर हुए हैं, इसलिए रक्षा मंत्रालय को फिल्म के कंटेंट और उसमें चीन के जिक्र को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन थे जिसके कारण इसकी रिलीज टलती गई. वहीं अब फिल्म की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट आया है. जानते हैं ये कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

इस साल नहीं रिलीज होगी सलमान खान की 'मातृभूमि'?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रेड सोर्स से जानकारी मिलीहै कि मेकर्स इस साल ही 'मातृभूमि' को रिलीज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी संभावना है कि फिल्म की रिलीज को 2027 तक टाला जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने बताया, "मामले अभी सुलझने बाकी हैं. अगर वे जल्द सुलझ भी जाते हैं, तो भी अच्छी रिलीज डेट मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादातर अहम तारीखें पहले ही बुक हो चुकी हैं.

हमारी इंडस्ट्री में, एक्टर्स और फिल्ममेकर्स का ऐसी तारीख चुनना आम बात है जो पहले ही किसी और फिल्म के लिए तय हो चुकी हो. लेकिन सलमान खान इस मामले में अलग हैं. वह बिना वजह किसी दूसरी फिल्म से टकराव नहीं चाहते. अगर वह क्लैश का फैसला करते भी हैं, तो भी अनाउंसमेंट करने से पहले दूसरी पार्टी को जरूर बताएंगे."

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'मातृभूमि' कब होगी रिलीज?

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे कहा, "अगर समस्याएँ जल्द हल नहीं हुईं, तो 'मातृभूमि' को अगले साल के लिए टाल दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि सलमान खान की 2027 में दो फिल्म रिलीज़ हो सकती हैं. क्योंकि सुपर स्टार अभी वामशी पैदिपल्ली की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें नयनतारा भी हैं. उम्मीद है कि यह फ़िल्म भी अगले साल सिनेमाघरों में आएगी।"

 

Published at : 13 Jul 2026 01:46 PM (IST)
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