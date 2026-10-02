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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडLove And War: विक्की कौशल, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? जानें तीनों की नेटवर्थ

Love And War: विक्की कौशल, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? जानें तीनों की नेटवर्थ

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जल्द ही 'लव एंड वॉर' में एक साथ नजर आएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं तीनों में से कौन ज्यादा अमीर है और किसकी नेटवर्थ कितनी है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 02 Oct 2026 03:25 PM (IST)
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फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म 'लव एंड वॉर' अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में है. फिल्म में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विक्की कौशल की तिकड़ी पहली बार साथ नजर आएगी. हाल ही में मेकर्स ने तीनों के फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किए, जिसमें सभी का धांसू अंदाज देखने को मिला.

रणबीर, आलिया और विक्की तीनों ही बॉलीवुड के बड़े नाम हैं और फिल्मों के साथ-साथ अपनी आलीशान जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आलिया, रणबीर और विक्की कितने करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.

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ऐसा रहा विक्की कौशल का करियर

विक्की कौशल बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और शानदार अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे किरदारों से की और फिल्म 'मसान' से उन्हें खास पहचान मिली. इसके बाद 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक', 'सरदार उधम' और 'सैम बहादुर' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया. विक्की हर फिल्म में अलग तरह के किरदार निभाने की कोशिश करते हैं और अपनी एक्टिंग से उनमें जान डाल देते हैं.

Love And War: विक्की कौशल, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? जानें तीनों की नेटवर्थ

करोड़ों के मालिक हैं विक्की कौशल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विक्की कौशल की कुल नेटवर्थ करीब 140 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में और विज्ञापन हैं. विक्की एक फिल्म के लिए करीब 10 से 12 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. इसके अलावा वो कई बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं और एक विज्ञापन के लिए करीब 2 से 3 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.

Love And War: विक्की कौशल, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? जानें तीनों की नेटवर्थ

विक्की के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं, जिनमें रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी एलडब्ल्यूबी, मर्सिडीज-बेंज जीएलई और बीएमडब्ल्यू एक्स5 शामिल हैं. वो अपनी पत्नी और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ मुंबई के जुहू स्थित समुद्र के सामने वाले आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है.

ऐसा रहा रणबीर कपूर का करियर

रणबीर कपूर बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने साल 2007 में फिल्म 'सांवरिया' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद 'रॉकस्टार', 'बर्फी!', 'ये जवानी है दीवानी', 'संजू' और 'एनिमल' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी खास पहचान बनाई. रणबीर की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी दर्शकों को काफी पसंद आती है. वो हर किरदार में खुद को अलग अंदाज में ढालने के लिए जाने जाते हैं.

Love And War: विक्की कौशल, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? जानें तीनों की नेटवर्थ

कितनी है रणबीर कपूर की नेटवर्थ?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर की कुल नेटवर्थ करीब 400 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में, विज्ञापन, बिजनेस और निवेश हैं. रणबीर एक फिल्म के लिए करीब 45 से 50 करोड़ रुपये फीस लेते हैं. इसके अलावा वो लेज़, ओरियो और एशियन पेंट्स जैसे बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों से भी करोड़ों रुपये कमाते हैं. रणबीर फिल्मों के अलावा बिजनेस में भी पैसा लगाते हैं.

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उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है और 'आर्क्स' नाम से कपड़ों और लाइफस्टाइल का ब्रांड भी लॉन्च किया है. वो मुंबई सिटी एफसी से भी जुड़े हुए हैं और कुछ नए स्टार्टअप्स में भी निवेश कर चुके हैं. रणबीर के पास मुंबई में कई आलीशान प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें बांद्रा के अपार्टमेंट और कृष्णा राज बंगला शामिल हैं. उनके लग्जरी कार कलेक्शन में बेंटले, ऑडी और रेंज रोवर जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं.

ऐसा रहा आलिया भट्ट का करियर

आलिया भट्ट बॉलीवुड की पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने साल 2012 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद 'हाईवे', 'उड़ता पंजाब', 'राजी', 'गली बॉय', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' जैसी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई. आलिया अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी चुलबुली और सादगी भरी पर्सनैलिटी के लिए भी जानी जाती हैं. कम समय में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है.

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कितनी है आलिया भट्ट की नेटवर्थ?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आलिया भट्ट की कुल नेटवर्थ करीब 550 करोड़ रुपये है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में, विज्ञापन और बिजनेस हैं. आलिया एक फिल्म के लिए करीब 15 से 18 करोड़ रुपये फीस लेती हैं. इसके अलावा वह कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों से भी अच्छी कमाई करती हैं. आलिया का अपना कपड़ों का ब्रांड 'एड-ए-मम्मा' भी है. इसके साथ ही वो 'इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस' नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं.

Love And War: विक्की कौशल, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? जानें तीनों की नेटवर्थ

आलिया के पास मुंबई में कई आलीशान प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें बांद्रा स्थित करीब 32 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट भी शामिल है. इसके अलावा लंदन में पति रणबीर कपूर के साथ उनका एक लग्जरी घर है. आलिया को महंगी गाड़ियों का भी शौक है और उनके कार कलेक्शन में लैंड रोवर रेंज रोवर वोग और बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं. 

Love And War: विक्की कौशल, रणबीर कपूर या आलिया भट्ट, कौन है ज्यादा अमीर? जानें तीनों की नेटवर्थ

कब रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'?

'लव एंड वॉर' फिल्म की कहानी लिखने के साथ-साथ भंसाली ने इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. रणबीर और आलिया की जोड़ी इससे पहले 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आ चुकी है, वहीं रणबीर और विक्की कौशल 'संजू' में साथ काम कर चुके हैं. हालांकि, तीनों कलाकार पहली बार एक ही फिल्म में साथ दिखाई देंगे.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt Love And War VICKY KAUSHAL
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