मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं. ये बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बज बना हुआ है. इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से विक्की कौशल का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है.

'लव एंड वॉर' से सामने आए विक्की कौशल के फर्स्ट लुक पोस्टर में एक्टर का काफी धांसू अंदाज देखने को मिल रहा है. वो काफी डैशिंग लग रहे हैं. विक्की कौशल को इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखा गया है. विक्की के लुक को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.

कैसा है विक्की कौशल का लुक?

फर्स्ट लुक पोस्टर में विक्की कौशल काफी दमदार और इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं. माथे पर चोट का निशान, मोटी मूंछें और विंटेज हेयरस्टाइल उनके लुक को रेट्रो टच दे रहे हैं. वहीं, मुंह में सिगरेट और हाथ में लाइटर उनके किरदार के रौबदार अंदाज को दिखा रहा है. डार्क शर्ट और उंगली में पहनी गोल्ड रिंग उनके लुक को और भी खास बना रही है.

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'नजरें मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं...'

विक्की कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'नजरें मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं! संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जल्द मिलते हैं.'

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रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का लुक हो चुका है रिवील

बता दें कि 'लव एंड वॉर' से सबसे पहले रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सामने आया था. पोस्टर में रणबीर कपूर कार में चश्मा लगाए बैठे हुए काफी रौबीले अंदाज में नजर आए. उनका एक हाथ खून से सना हुआ दिखा. मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'इश्क भी. जंग भी.'

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आलिया भट्ट के फर्स्ट लुक पोस्टर में उनका ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज नजर आया. पोस्टर में वो मरून कलर की हाई-स्लिट स्कर्ट और हेडपीस पहने कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं. मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'आग भी, दिलों की जान भी.'

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कब रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'?

'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार एक साथ नजर आएंगे. हालांकि, रणबीर और आलिया इससे पहले 'ब्रह्मास्त्र' में साथ काम कर चुके हैं, जबकि रणबीर और विक्की कौशल 'संजू' में स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. अब फैंस को विक्की कौशल के फर्स्ट लुक का इंतजार है.

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