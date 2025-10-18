बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी चल रही हैं. जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर और विक्की कौशल स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. फिल्म की छोटी से छोटी अपडेट को लेकर फैंस हमेशा की एक्साइटिड रहते हैं. इसी बीच फिल्म से आलिया के लुक की कुछ तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई हैं. जो अब खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं.

'लव एंड वॉर’ से सामने आया आलिया का लुक

आलिया भट्ट की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. उसमें एक्ट्रेस का रेट्रो लुक नजर आ रहा है. एक्ट्रेस ने इन व्हाइट साड़ी पहनी है, बालों का बड़ा सा जूड़ा और नाक में नथ पहनी है. आलिया के चेहरे पर तेवर नजर आ रहे हैं. जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं. यूजर्स आलिया का ये लुक देख उनके दीवाने बन गए हैं और कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

ALIA BHATTT I WOULD WAGE WARS FOR YOU AS WELL pic.twitter.com/RgLoT8kXZ3 — 🎬 (@RaniChatterjeee) October 18, 2025

'लव एंड वॉर' के बारे में

बात करें संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' की तो इसमें पहली बार रणबीर कपूर और विक्की कौशल एकसाथ स्क्रीन शेयर करेंगे. वहीं दोनों को आलिया के साथ देखने के लिए भी फैंस काफी ज्य़ादा एक्साइटिड है. अभी फिल्म को कहानी को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई. ना ही इसकी रिलीज डेट की कोई अपडेट है. लेकिन खबरों के अनुसार फिल्म अगले साल यानि मार्च में थिएटर्स में दस्तक दे सकती है.

रणबीर और विक्की कौशल वर्कफ्रंट

आलिया भट्ट को आखिरी बार फिल्म ‘जिगरा’ में देखा गया था. जिसमें वो वेदांग रैना संग नजर आई थी. वहीं रणबीर कपूर फिल्म ‘एनिमल’ में नजर आए थे.फिल्म ने ठप्परफाड़ कमाई की थी. विक्की कौशल को फिल्म ‘छावा’ में नजर आए थे. जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया था.

ये भी पढ़ें -

माथे पर तिलक लगाकर शिव भक्ति में डूबीं सारा अली खान, रुद्रनाथ धाम में किए दर्शन