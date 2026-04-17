'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?

संजय लीला भंसाली की रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं फाइनली साल की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है. दरअलल संजय लीला भंसाली ने आखिरकार खुलासा कर दिया है कि उनकी मच अवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' कब रिलीज होगी.

लव एंड वॉर की रिलीज डेट हुई अनआउंस

भंसाली प्रोडक्शंस ने संजय लीला भंसाली की रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लव एंड वॉर की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की है. पोस्ट में लिखा गया है, “सिनेमाघरों में 21 जनवरी 2027 को.” यानी ये फिल्म अगले साल 2027 में भारत के गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज होगी और फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी. इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा.

View this post on Instagram A post shared by Bhansali Productions (@bhansaliproductions)

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जनवरी 2024 में की गई थी और ओरिजनली इसे 2025 में रिलीज करने की प्लानिंग थी. तब से इसे दो बार पोस्टपोन्ड किया जा चुका है. बाद में, रणबीर कपूर ने भी इंस्टाग्राम लाइव सेशन में इस देरी की पुष्टि की और बताया कि फिल्म 'रामायण पार्ट वन' के बाद रिलीज़ होगी, जो अक्टूबर में सिनेमाघरों में आने वाली है.

लव एंड वॉर हैं पावरफुल-इंटेंस रोमांटिक ड्रामा

बता दें कि रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की ये रोमांटिक ड्रामा एक पावरफुल, इंटेंस गाथा पर बेस्ड है. भंसाली की जबरदस्त स्टोरीटेलिंग और एक विजुअली रिच सिनेमैटिक दुनिया के साथ, इस फिल्म से दुनिया भर के दर्शकों को स्केल और इमोशनल डेप्थ देने की उम्मीद है. फिलहाल फैंस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस होने से काफी खुश हैं.

विक्की और रणबीर इस पीरियड रोमांटिक ड्रामा में एयरफोर्स ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं. पिछले साल रणबीर और आलिया की सेट से लीक हुई तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिनसे फिल्म का बैकग्राउंड 1960 के दशक का होने का हिंट मिला था. फिल्म की कहानी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है.

ये भी पढ़ें:-Bhooth Bangla Box Office Day 1 Live: 'भूत बंगला' करेगी बमफाड़ ओपनिंग! दोपहर 2 बजे तक कलेक्शन 5 करोड़ के पार