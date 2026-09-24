संजय लीला भंसाली निर्देशित 'लव एंड वॉर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म में इंडस्ट्री के तीन सबसे बड़े और बेहद टैलेंटेड स्टार्स रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आएंगे. भंसाली की इस दमदार कास्ट वाली फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस में इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इन सबके बीच मेकर्स ने दर्शकों को ट्रीट देते हुए इस मच अवेटेड फिल्म से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट कर दिया गया है. जिसने फैंस का दिल जीत लिया हैं.

लव एंड वॉर से रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक आउट

रणबीर कपूर लव एंड वॉर के फर्स्ट लुक पोस्टर में काफी डैशिंग लग रहे हैं और एक और अलग किरदार में परफेक्शन के साथ डूबे हुए नजर आ रहे हैं. रणबीर इस तरह के अवतार में पहले कभी नहीं देखे गए हैं, और दर्शकों ने भी लव एंड वॉर में उनके इस तरह के लुक की उम्मीद नहीं की थी. पोस्टर में रणबीर कपूर मूछों के साथ कार में चश्मा लगाए बैठे हुए काफी रौबीले अंदाज में दिख रहे हैं. उनके एक हाथ खूब से सना हुआ नजर आ रहा है. ओवरऑल रणबीर का फर्स्ट लुक काफी दमदार है.

संजय लीला भंसाली के हर प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट में भी भव्यता और बारीकी से हर एक बात पर ध्यान दिया गया है. जिसका सबूत नया पोस्टर है. पोस्टर से यह साफ है कि फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर अपना जादू चलाने वाली है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'वो रुतबा, वो रौब, वो जुनून! संजय लीला भंसाली की 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी 2027 को, सिनेमाघरों में मिलते हैं!

View this post on Instagram A post shared by Bhansali Productions (@bhansaliproductions)

कब रिलीज होगी “लव एंड वॉर” ?

बता दें कि संजय लीला भंसाली की “लव एंड वॉर” में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल्स में हैं. ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को दुनिया भर में हिंदी, तमिल और और तेलुगु में रिलीज होने के लिए तैयार है.