'लव एंड वॉर' ने रिलीज से पहले किया बड़ा धमाका, 300 करोड़ में बिके थिएट्रिकल राइट्स

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म 'लव एंड वॉर' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की तिकड़ी पहली बार एक साथ नजर आएगी. यही वजह है कि फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट है.

अब 'लव एंड वॉर' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 300 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम में बिक गए हैं. बताया जा रहा है कि इन राइट्स को हासिल करने के लिए पिछले काफी समय से कई बड़ी कंपनियों के बीच बातचीत चल रही थी.

पेन मरुधर ने मारी बाजी

इस रेस में धर्मा प्रोडक्शंस, जियो स्टूडियोज, अनिल थडानी और पेन मरुधर जैसे बड़े नाम शामिल थे. आखिरकार पेन मरुधर ने फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स अपने नाम कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि ये एक ग्लोबल डील है और पेन मरुधर जनवरी 2027 में फिल्म को बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी में है. ये डील 300 करोड़ रुपये में हुई है.

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300 करोड़ रुपये में बिके 'लव एंड वॉर' के थिएट्रिकल राइट्स

एक सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि 'लव एंड वॉर' के लिए पर्दे के पीछे काफी बोली लगाई जा रही थी. आखिरकार संजय लीला भंसाली को पेन मरुधर से फिल्म के लिए सबसे अच्छी डील मिली. फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स की कीमत 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है. एक सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 'लव एंड वॉर के लिए पर्दे के पीछे काफी बोली लगाई जा रही थी और संजय लीला भंसाली को पेन मरुधर से फिल्म के लिए सबसे अच्छी डील मिली है. फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 300 करोड़ रुपये में बिके हैं.'

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रणबीर, आलिया और विक्की की तिकड़ी पर है मेकर्स को भरोसा

सोर्स ने आगे कहा, 'पेन मरुधर और 'लव एंड वॉर' से जुड़े लोग इस डील को लेकर काफी भरोसे में हैं. उन्हें उम्मीद है कि फिल्म थिएट्रिकल निवेश की रकम निकालने के साथ अच्छा मुनाफा भी कमाएगी. रणबीर कपूर भारतीय सिनेमा के बड़े स्टार्स में से एक हैं और उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे कलाकार हैं. 'लव एंड वॉर' संजय लीला भंसाली की अब तक की सबसे बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्मों में से एक है और ये 300 करोड़ रुपये की थिएट्रिकल डील के लायक है.'

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कब रिलीज होगी 'लव एंड वॉर'?

'लव एंड वॉर' को संजय लीला भंसाली ने लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे. हालांकि, रणबीर और आलिया इससे पहले 'ब्रह्मास्त्र' में साथ काम कर चुके हैं, जबकि रणबीर कपूर और विक्की कौशल की जोड़ी 'संजू' में नजर आ चुकी है. फिल्म से रणबीर, आलिया और विक्की के फर्स्ट लुक पोस्टर भी सामने आ चुके हैं, जिनमें तीनों का दमदार अंदाज देखने को मिला.

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