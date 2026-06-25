'मैडम आप बैठ जाइए...' धूप में खड़ी एक्ट्रेस को शाहरुख खान ने लाकर दी कुर्सी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैडम आप बैठ जाइए...' धूप में खड़ी दिग्गज एक्ट्रेस को शाहरुख खान ने लाकर दी कुर्सी, कहा- वो बहुत स्वीट पर्सन है

'मैडम आप बैठ जाइए...' धूप में खड़ी दिग्गज एक्ट्रेस को शाहरुख खान ने लाकर दी कुर्सी, कहा- वो बहुत स्वीट पर्सन है

Actress Bindu On Shah Rukh Khan: दिग्गज एक्ट्रेस बिंदू ने शाहरुख खान से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए उनकी जमकर तारीफ की है. एक्ट्रेस ने एक्टर को स्वीट पर्सन भी बताया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Jun 2026 05:26 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की तारीफ इंडस्ट्री का हर नया-पुराना और छोटा-बड़ा कलाकार करता हुआ नजर आता है. सेलेब्स न सिर्फ उनके अभिनय बल्कि उनकी विनम्रता और उनके संस्कारों की भी चर्चा करते रहते हैं. अब इसी से जुड़ा एक दिल छू लेने वाला किस्सा दिग्गज एक्ट्रेस बिंदू ने सुनाया है. उन्होंने शाहरुख खान को स्वीट पर्सन बताते हुए 'मैं हूं ना' फिल्म की शूटिंग के वक्त का एक किस्सा सुनाया है.

शूटिंग के वक्त जब धूप में खड़ी थीं बिंदू

हाल ही में एक्ट्रेस बिंदू ने यूट्यूबर विकी लालवानी को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने कई कलाकारों को लेकर बात की. उन्होंने शाहरुख खान पर भी चर्चा की और उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने मैं हूं ना की शूटिंग का एक किस्सा बताया कि जब सेट पर वो धूप में खड़ी थी तो शाहरुख ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके लिए चिंता जाहिर की थी.

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शाहरुख खान ने लाकर दी थी कुर्सी

बिंदू ने कहा, 'हम लोग दार्जिलिंग में 'मैं हूं ना' की शूटिंग कर रहे थे. शॉट रेडी हो रहा था और हम सब लोग धूप में खड़े थे. मैं, बोमन ईरानी और बाकी के सब लोग और शाहरख भी सामने थे. अचानक से उन्होंने देखा कि मैं धूप में खड़ी हूं तो उन्होंने खुद चेयर उठाई और लाकर सामने से मुझे दी. उन्होंने कहा, 'मैडम आप बैठिए प्लीज'. वो किसी को और भी कह सकते थे. वहां पर कितने स्पॉटबॉय थे. लेकिन, उन्होंने खुद मुझे कुर्सी लाकर दी. मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा आर्टिस्ट है और देखो उसके दिल में कितना प्यार है. कितनी इज्जत है. मैं बहुत खुश थी.' 

मैडम आप बैठ जाइए...' धूप में खड़ी दिग्गज एक्ट्रेस को शाहरुख खान ने लाकर दी कुर्सी, कहा- वो बहुत स्वीट पर्सन है

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शाहरुख को बताया स्वीट पर्सन

बिंदू ने आगे एक्टर की तारीफ में एक अन्य किस्सा शेयर करते हुए बताया, 'हम लोग फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे तो मेरे पैर में थोड़ी मोच आ गई थी. तो उनके कोई डॉक्टर आए हुए थे. वो भी अपने बैक का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहे थे. तो उन्होंने मुझे अपनी वैन (वैनिटी) में बुलाया और कहा था कि इन्हें आप दिखा दीजिए.' एक्ट्रेस ने आगे एक्टर के लिए कहा, 'वो बहुत ही स्वीट पर्सन है.'

बिंदू के बारे में

बिंदू बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हैं. 85 साल की हो चुकीं बिंदू ने 60 के दशक की शुरुआत में फ़िल्मी दुनिया में काम करना शुरू कर दिया था. उन्होंने बॉलीवुड के कई दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर की है. एक्ट्रेस ने जंजीर, कटी पतंग, अनपढ़, हम आपके हैं कौन, ओम शांति ओम, इत्तेफाक, डोली और आया सावन झूम के सहित कई फिल्मों में काम किया है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Bindu शाहरुख खान
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