आज फिर जीने की तमन्ना

यह गाना फिल्म गाइड का है. लता मंगेशकर की आवाज में इस गाने ने उस दौर में खूब लोकप्रियता हासिल की और लता जी को इसके लिए फिल्मफ़ेयर अवॉर्ड का नामांकन भी मिला. आज भी यह गीत सुनते ही नई उम्मीद और एहसास जगाता है.

कभी खुशी कभी ग़म

फिल्म की कहानी भले ही ड्रामा से भरपूर हो, लेकिन इसका साउंडट्रैक, खासतौर पर सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की आवाज में गाया गया टाइटल ट्रैक इसे और भी खास बना देता है.

ऐ मेरे वतन के लोगों

यह गाना सुनते ही देश के लिए कुर्बान हुए सैनिकों की याद आ जाती है. लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत दिल को छू जाता है और आंखें अपने आप नम हो जाती हैं. इसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची भावना है. शायद यही वजह है कि यह गाना आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है.

लग जा गले

यह गाना सुनते ही एक गहरी उदासी और अपनापन साथ-साथ महसूस होता है. लता मंगेशकर की आवाज ने इस गीत को ऐसा एहसास दिया, जो सीधे दिल में उतर जाता है. इसमें न ज्यादा शब्द हैं, न दिखावा, फिर भी इसका असर बहुत गहरा है. शायद यही वजह है कि सालों बाद भी यह गाना उतना ही खास लगता है.