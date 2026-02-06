सुरों की सरस्वती कही जाने वाली लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज से दशकों तक भारतीय संगीत पर राज किया. हिंदी सिनेमा को उन्होंने ऐसे गीत दिए, जो वक्त के साथ और भी अमर होते चले गए. आज लता मंगेशकर की डेथ एनिवर्सरी पर उनके योगदान को याद किया जा रहा है. इस खास मौके पर आइए नजर डालते हैं लता मंगेशकर के उन टॉप 10 गानों पर, जो आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं.
ऐ दिल-ए-नादान
ख़य्याम ने इस बेहद दर्दभरे और खूबसूरत गीत के लिए मंगेशकर बहनों में सबसे वरिष्ठ लता मंगेशकर को चुना. लता जी की रूह को छू लेने वाली आवाज ने इस गीत को 1980 के दशक के सबसे बेहतरीन गानों में शामिल कर दिया.
रैना बीती जाए
राग तोड़ी और खमाज पर आधारित इस शानदार धुन में लता मंगेशकर पूरी तरह चमकती हैं. उनकी आवाज पहले ही पल को बांध लेती है और फिर बार-बार इस गीत को सुनने के लिए मजबूर कर देती है.
आज फिर जीने की तमन्ना
यह गाना फिल्म गाइड का है. लता मंगेशकर की आवाज में इस गाने ने उस दौर में खूब लोकप्रियता हासिल की और लता जी को इसके लिए फिल्मफ़ेयर अवॉर्ड का नामांकन भी मिला. आज भी यह गीत सुनते ही नई उम्मीद और एहसास जगाता है.
फिल्म की कहानी भले ही ड्रामा से भरपूर हो, लेकिन इसका साउंडट्रैक, खासतौर पर सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की आवाज में गाया गया टाइटल ट्रैक इसे और भी खास बना देता है.
यह गाना सुनते ही देश के लिए कुर्बान हुए सैनिकों की याद आ जाती है. लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत दिल को छू जाता है और आंखें अपने आप नम हो जाती हैं. इसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची भावना है. शायद यही वजह है कि यह गाना आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है.
यह गाना सुनते ही एक गहरी उदासी और अपनापन साथ-साथ महसूस होता है. लता मंगेशकर की आवाज ने इस गीत को ऐसा एहसास दिया, जो सीधे दिल में उतर जाता है. इसमें न ज्यादा शब्द हैं, न दिखावा, फिर भी इसका असर बहुत गहरा है. शायद यही वजह है कि सालों बाद भी यह गाना उतना ही खास लगता है.
हमको हमी से चुरा लो
मोहब्बतें फिल्म का यह गाना किसी बड़े ड्रामे के बिना, बस सादगी से प्यार का एहसास कराता है. लता मंगेशकर की आवाज इसमें एक सुकून भर देती है, जिसे बार-बार सुना जाए तो भी मन नहीं भरता.
तुझे देखा तो ये जाना
यह गाना पहली ही झलक में प्यार का एहसास करा देता है. लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज ने शाहरुख़ खान और काजोल की जोड़ी को और भी यादगार बना दिया.
अजीब दास्तां है ये
यह गाना उस पल की तरह है, जब इंसान कुछ कह नहीं पाता और बस चुपचाप सब महसूस करता है. लता मंगेशकर की आवाज इसमें एक ऐसी खामोशी भर देती है, जो शब्दों से ज्यादा बोलती है.
जब प्यार किया तो डरना क्या
फिल्म मुग़ल-ए-आजम का यह गाना आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. इसमें प्यार को बेझिझक और बेखौफ तरीके से पेश किया गया है, जो हर दौर में खास लगता है. लता मंगेशकर की आवाज ने इस गीत को ऐसी ताकत दी कि इसे सुनते ही दिल मजबूत हो जाता है.