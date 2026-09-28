लता मंगेशकर को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महान, सबसे बेहतरीन गायिका माना जाता है. बाली उम्र में ही गाना शुरू करने वाली लता मंगेशकर ने अपनी मखमली और सुरीली आवाज से देश-दुनिया के संगीत प्रेमियों के दिलों में गहरी और अमिट जगह बनाई थी. हालांकि लाखों-करोड़ों दिलों को जीतने वाली लता जी की आवाज को कभी एक डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था.

लता मंगेशकर को अपने पिता से संगीत विरासत में मिला था. उनकी आवाज इतनी सुरीली थी कि उन्हें 'स्वर कोकिला', 'भारत कोकिला', 'स्वर-साम्राज्ञी' जैसे नाम भी दिए गए. जो दर्शाते हैं कि आखिर संगीत जगत में उनका कद कितना बड़ा था. आइए आज लता मंगेशकर जी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर नजर डालते हैं उनकी कुछ दिलचस्प बातों पर.

लता मंगेशकर का असली नाम

लता मंगेशकर का जन्म मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था. उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर थिएटर आर्टिस्ट और गायक थे. बता दें कि लता मंगेशकर का नाम पहले हेमा रखा गया था. हालांकि बाद में उनके पिता ने अपने एक नाटक के किरदार लतिका से प्रेरित होने के बाद बेटी को लता नाम दे दिया था.

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मराठी-हिंदी फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुकी हैं लता जी

ये बात बेहद कम लोग जानते हैं कि भारतीय संगीत जगत में सबसे ऊंचा और खास स्थान रखने वाली लता मंगेशकर ने शुरुआत में एक्टिंग में भी हाथ आजमाया था. उन्होंने 'जीवन यात्रा', 'पहिली मंगलागौर', 'मांझी बाल', 'छत्रपति शि वाजी', 'बड़ी मां', 'चिमू कला संसार' और 'सुभद्रा मंदिर' जैसी हिंदी-मराठी फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभाए थे.

पहला गाना मराठी फिल्म के लिए गाया

लता मंगेशकर ने 13 साल की छोटी सी उम्र में बतौर गायिका फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की थी. उन्होंने पहला गाना हिंदी नहीं बल्कि मराठी फिल्म 'किती हसाल' के लिए गाया था. ये मूवी साल 1942 में रिलीज हुई थी.

पहली बार स्टेज पर गाने के लिए मिले 25 रुपये

लता मंगेशकर अपने पीछे अरबों रुपये की संपत्ति छोड़कर गई थी. उन्होंने खूब शोहरत के साथ ही खूब दौलत भी कमाई थी. हालांकि उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता था. उनकी पहली कमाई सिर्फ 25 रुपये थी. ये पैसे उन्हें पहली बार स्टेज पर गाने के लिए दिए गए थे.

18 की उम्र में मिला बड़ा ब्रेक

लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा में पहला बड़ा ब्रेक 18 साल की उम्र में मिला था. उन्हें संगीतकार गुलाम हैदर ने फिल्म 'मजबूर' में गायक मुकेश के साथ मौका दिया था. दोनों ने मिलकर 1948 की इस फिल्म का गाना 'अंग्रेजी छोरा चला गया' गाया था.

जब डायरेक्टर को पसंद नहीं आई लता मंगेशकर की आवाज

बड़ा ब्रेक मिलने से पहले लता मंगेशकर की आवाज को डायरेक्टर-प्रोड्यूसर शशिधर मुखर्जी ने रिजेक्ट कर दिया था. काम के सिलसिले में संगीतकार गुलाम हैदर ने लता को शशिधर से मिलवाया था. हालांकि जब उन्होंने लता की आवाज सुनी तो इसे पतली बताकर रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन, बाद में उन्हें अपनी गलती पर अफसोस हुआ. फिर उन्होंने 'अनारकली' और 'जिद्दी' जैसी फिल्मों में लता जी को मौके दिए थे.

लता मंगेशकर के बेहतरीन गाने

लता मंगेशकर ने हिंदी और मराठी के अलावा नेपाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, असमिया, सिंधी और गुजराती सहित कुल 36 भाषाओं में गाने गाए थे. लता जी ने संगीत जगत पर 7 दशक तक राज किया और एक से बढ़कर एक गानों से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया.

लता मंगेशकर के सबसे पॉपुलर गानों में 'एक प्यार का नगमा है', 'तेरे मेरे होंठों पे', 'तुझसे नाराज़ नहीं जिंदगी', 'अजीब दास्तां है ये', 'लग जा गले', 'आज फिर जीने की तमन्ना है', 'मौसम का जादू', 'पन्ना की तमन्ना', 'छुप गए सारे नजारे', 'ऐ मेरे वतन के लोगों', 'प्यार किया तो डरना क्या', 'लुका छुपी', 'बाहों में चले आओ', 'आपकी नजरों ने समझा', 'देखा एक ख्वाब' आदि शामिल है. कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि उन्होंने 25 हजार गाने गाए थे. कई जगह ये संख्या 30 हजार तक भी बताई जाती है.

लता मंगेशकर को मिले बड़े अवॉर्ड्स

लता मंगेशकर को 1972, 1975 और 1990 में नेशनल अवॉर्ड जबकि 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में फिल्मफेयर अवॉर्ड मिले थे. वहीं दिग्गज गायिका को दो बार महाराष्ट्र सरकार अवॉर्ड, पद्म भूषण, फ़िल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड, पद्मविभूषण, दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड और साल 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था. इस दिग्गज गायिका का 92 साल की उम्र में 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हो गया था.

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