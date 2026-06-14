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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान की बहन ने छुए रेखा के पैर, साथ में दिए पोज, 'लगान' इवेंट से वायरल हुई तस्वीरें

आमिर खान की बहन ने छुए रेखा के पैर, साथ में दिए पोज, 'लगान' इवेंट से वायरल हुई तस्वीरें

बीते दिन आमिर खान की फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे होने पर शानदार सेलिब्रेश हुआ. इवेंट में रेखा भी शामिल हुईं. इसी दौरान आमिर खान की बहन ने उनके पैर छुए. जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर उन्होंने बीते दिन एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल हुए. इस इवेंट में सलमान खान, करीना कपूर, काजोल, जूही चावला और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा समेत कई सितारों ने शिरकत की. इवेंट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें आमिर खान की बहन निखत खान रेखा के पैर छूते नजर आईं.

आमिर खान की बहन ने छुए रेखा के पैर
इवेंट में आमिर खान की पूर फैमिली शामिल हुई थी. आमिर की बहन निखत खान ने ब्लैक साड़ी पहन इवेंट में एंट्री ली. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दिग्गज एक्ट्रेस रेखा से खास मुलाकात करती नजर आईं.

आमिर खान की बहन ने छुए रेखा के पैर, साथ में दिए पोज, 'लगान' इवेंट से वायरल हुई तस्वीरें

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सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने वायरल हो रहा है जिसमें रेखा को इवेंट में एंट्री करते देखा जा रहा है. रेखा को देखते ही आमिर की बहन निखत ने उनका वेलकम किया. फिर रेखा ने निखत को गले लगा लिया. इसके बाद निखत खान ने रेखा के पैर छुए. दोनों ने साथ में कई पोज भी दिए हैं. ये खूबसूरत पल कैमरे में कैप्चर हो गया. 

 
 
 
 
 
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रेखा ने लूटी लाइमलाइट
रेखा के लुक की बात करें तो वह हमेशा की तरह इस इवेंट में भी बेहद एलिगेंट अंदाज में नजर आईं. इस दौरान उन्होंने गोल्डन बॉर्डर वाली ऑफ-व्हाइट साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका क्लासिक और रॉयल लुक देखते ही बन रहा था. अपने ग्रेसफुल स्टाइल से रेखा ने एक बार फिर इवेंट में चार चांद लगा दिए.

बता दें, इस इवेंट में आमिर खान की दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव भी शामिल हुईं. वहीं आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग नजर आएं.

आमिर खान की बहन ने छुए रेखा के पैर, साथ में दिए पोज, 'लगान' इवेंट से वायरल हुई तस्वीरें

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आमिर खान की फिल्म 'लगान' 15 जून, 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को खूब सराहा गया था. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 14 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Rekha Nikhat Khan
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