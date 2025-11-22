गुजराती सिनेमा भी बॉलीवुड की तरह दर्शकों के दिलों में गहरी जगह बना रहा है. हाल ही में रिलीज हुई ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने इंडस्ट्री को नई ऊंचाई दे दी है. फिल्म 10 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. जो अभी भी बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. फिल्म ने अभी तक कमाई के मामले में कई बड़े फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े हैं. अब इस लिस्ट में विक्की कौशल की ‘छावा’ भी शामिल हो गई है.

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ ने दी ‘छावा’ को मात

‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ अब ‘छावा’ को मात देते हुए छठे हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म ने छठे हफ़्ते में 24.40 करोड़ रुपये की ज़बरदस्त कमाई की है. फिल्म ने पिछले शुक्रवार को 2.75 करोड़ रुपये, शनिवार को 4.50 करोड़ रुपये, रविवार 6.50 करोड़, सोमवार को 2.50 करोड़, मंगलवार को 3 करोड़, बुधवार को 2.65 करोड़ रुपये और गुरुवार को करीब 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म की टोटल कमाई 65 करोड़ से ज्यादा हो गई है.

View this post on Instagram A post shared by J & D DANCE SCHOOL (@j_and_d_dance_school)

कितनी है ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ का बजट

करण जोशी, रीवा राछ, श्रुहाद गोस्वामी, अंशु जोशी और किन्नल नायक स्टारर फिल्म ‘लालो कृष्णा सदा सहायते’ महज 50 लाख रुपए के बजट में तैयार की गई है. फिल्म को अंकित सकिया ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की रिलीज को करीब डेढ़ महीना हो गया है. अभी भी ये दर्शकों को काफी इंप्रेस कर रही है. हर दिन इसकी कमाई करोड़ों रुपए में हो रही है.

विक्की कौशन की फिल्म ‘छावा’ की कमाई

विक्की कौशल की फिल्म "छावा" की तो इसने छठे हफ़्ते में टोटल 16.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. एक्टर की फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक, छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है. जिसकी लड़ाई औरंगजेब के साथ देखने को मिली थी. फिल्म की कहानी और विक्की की एक्टिंग ने लोगों का खूब दिल जीता था.

ये भी पढ़ें -

‘द राजा साहब’ के लिए प्रभास ने खाली की मेकर्स की तिजोरी, संजय दत्त को मिले बस इतने करोड़